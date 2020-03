Il Coronavirus agli occhi dei bambini, la dedica ai “nuovi eroi”

REDAZIONE

Il Coronavirus è il mostro da combattere. Lo è per gli adulti e lo è ancor di più per i bambini. Ascoltano, sentono, percepiscono e comprendono quanto sta accadendo fuori dalle mura domestiche. E nei loro disegni trasferiscono i loro stati d’animo e il proprio mondo. Ed ecco che i medici, infermieri, Carabinieri e Polizia si trasformano in eroi. Questi sono ad esempio dei disegni realizzati da Tolesino Valerio da Sepino, accompagnati da una dedica speciale: “Non diamo modo a questa guerra senza armi fatta di batteri di prendersi la nostra cara vita. Vale molto più di quanto si possa immaginare. Pensate a un domani dove si potrà di nuovo ridere, scherzare ma soprattutto riabbracciarsi più forte di prima! Ringraziamo tutte quelle persone che sono impegnate 24/24 h per salvare il mondo #restiamo a casa oggi per vivere più liberi domani”.