Il cordoglio per la scomparsa di Big Gino, senatore e sindaco di Campobasso

Nella storia recente e contemporanea di Campobasso è indubbiamente inciso un nome: quello di Gino Di Bartolomeo. Uno dei principali personaggi politici (campobassano doc) che è entrato nel cuore dei suoi concittadini, amici ed anche avversari politici. Senatore della Repubblica italiana ma soprattutto sindaco della sua amata città.

Raccogliamo qui, man mano che arrivano nella redazione del Quotidiano del Molise gli addolorati messaggi di cordoglio.

**************

Il Quotidiano del Molise si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Di Bartolomeo per la scomparsa del caro Luigi, per tutti Big Gino. Abbiamo imparato a conoscerlo come uomo politico, ma anche come cittadino di Campobasso, l’amata città che lo ha voluto anche fra i suoi sindaci. Personaggio di sicuro impatto, sia politico che sociale, lo si incontrava per le strade della città ed erano immancabili le strette di mano anche con chi non lo aveva conosciuto personalmente. Eclettico e decisamente comunicativo, Gino Di Bartolomeo, ha incarnato il concetto di “campobassano verace”. Condoglianze alla famiglia per questa grave perdita.

**************

DONATO TOMA – PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE

«Oggi è un giorno triste. Non è facile trovare le parole giuste per chi ha avuto l’onore di fare politica insieme a Gino Di Bartolomeo, di essergli stato amico fraterno, di aver condiviso con lui momenti indimenticabili. Gino era la quinta essenza della schiettezza, detestava la retorica, le frasi di facciata, le costruzioni dialettiche. I campobassani e i molisani lo amavano soprattutto per questo. Penso che il miglior modo per ricordarlo sia quello di rifuggire qualsiasi enfasi e di raccontarlo, sia pure brevemente, per quello che era e per quello che ha fatto. Non serve altro. Il suo percorso politico era iniziato nel 1970, quando era stato eletto consigliere al Comune di Campobasso, ed era proseguito alla Presidenza della Comunità Montana Molise Centrale, alla Provincia di Campobasso, alla Regione Molise, prima assessore, poi presidente della Giunta, alla Presidenza della Conferenza delle Regioni, al Senato della Repubblica, per concludersi al Comune di Campobasso, dove fu eletto sindaco nel 2009.Uomo e politico della gente e fra la gente. Pragmatico e determinato, sempre teso al raggiungimento del bene comune, lascia un vuoto incolmabile, ma, al tempo stesso, un esempio di grande umanità e di etica politica che deve essere preso a modello.Al figlio Michele, ai parenti, a coloro che gli sono stati vicini, giungano le più sentite condoglianze a nome mio e della Regione Molise».Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, ha ricordato la figura di Gino Di Bartolomeo

**************

ROBERTO GRAVINA – SINDACO DI CAMPOBASSO

Gravina: “Se ne va e lascia la sua città un primo cittadino di nome e di fatto”

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, e con lui l’intera Amministrazione comunale, il presidente del Consiglio, Antonio Guglielmi e tutti i Consiglieri comunali, esprimono, anche a nome della comunità cittadina, il più profondo cordoglio per la dipartita di Gino Di Bartolomeo già sindaco di Campobasso dal 2009 al 2014. L’Amministrazione comunale tutta si stringe intorno alla famiglia Di Bartolomeo in questo momento di dolore, per ricordare la figura politica e umana dell’ex sindaco che tanto mancherà alla sua Campobasso.

“Se ne va e lascia la sua città un primo cittadino di nome e di fatto. – ha dichiarato il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, subito dopo aver appreso la notizia – Gino Di Bartolomeo verrà ricordato per la sua lunghissima e ricca carriera politica che lo ha portato a ricoprire i vertici di tutte le istituzioni locali arrivando fino in Parlamento, ma, soprattutto, i cittadini campobassani per sempre lo ricorderanno come “Big” Gino Di Bartolomeo, il sindaco della sua e nostra Campobasso. Un uomo goliardico di estrema simpatia, – ha aggiunto Gravina – ma che io ricordo anche con una profonda vena malinconica, avendo avuto la fortuna di condividere con lui dei rapporti familiari strettamente personali.

Ho avuto il piacere di conoscerlo come consigliere comunale alla mia prima esperienza sui banchi di Palazzo San Giorgio e gli devo riconoscere – ha sottolineato il sindaco – di essere stato in quel periodo della sua vita politica una sorta di padre nobile dell’opposizione, sempre con grande oggettività e passione.

Ci siamo sentiti spesso in questi mesi, avevo provato a chiamarlo proprio 4 giorni fa ma non sono riuscito a parlargli. I cittadini della sua Campobasso non lo dimenticheranno e non dimenticheranno la sua capacità di sintetizzare in modo rapido e fulminante concetti importanti, con un fare diretto che resterà inimitabile e che riusciva a strappare un sorriso anche agli avversari politici in ogni occasione.”

**************

ALDO PATRICIELLO – EURODEPUTATO

“Sono profondamente addolorato dalla notizia della scomparsa di Gino Di Bartolomeo. Oggi è un giorno davvero triste, uno di quelli che vorresti non arrivasse mai. Perché Gino Di Bartolomeo non è stato solo un collega di partito ma prima di tutto un grande amico. Con lui se ne va un pezzo importante della politica molisana, quella capace di interpretare fino in fondo le speranze e i bisogni dei cittadini. Sindaco di Campobasso, amministratore regionale e provinciale, senatore della Repubblica, politico di razza, uomo attento e sempre disponibile, molisano doc, persona dal grande cuore: Gino è senz’altro tutto questo e molto altro ancora. E oggi che non c’è più, io credo che la cosa migliore da fare sia rivolgersi a lui utilizzando il presente. Perché persone come Gino non muoiono mai”.

DOMENICO ESPOSITO – CAPOGRUPPO FORZA ITALIA COMUNE CAMPOBASSO



Indiscutibilmente per me l’esempio più emblematico dell’uomo che ha DEDICATO LA SUA VITA ALLA POLITICA PER LA GENTE…conservando il Suo modo di essere!Se devo dire con chi ho iniziato a fare politica, o meglio ancora chi ho ascoltato parlare di politica per primo nella mia vita… rispondo Gino Di Bartolomeo …da piccino quando venivi nella contrada dove vivevo ad incontrare la gente in campagna elettorale, mi sedevo sul bracciolo della poltrona dove TU ti accomodavi per parlare con la gente con la famigliarità e la schiettezza che Ti apparteneva.Sono diventato Consigliere Comunale della Città di Campobasso, e mai dimenticherò la chiamata che mi rivolgesti verso le 2 di notte …della notte degli scrutini …e mi dicesti: “Vuaglio’ Tu si’ U’ PRIM’!”

BIG GINO punto!

Un solo pensiero mi riscalda un pochino il cuore in questo tristissimo giorno…che ora potrai riabbracciare i TUOI CARI LASSÙ NEL CIELO! A Tuo figlio Michele e alla Sua famiglia il più grande abbraccio …hanno avuto un GRANDE PAPA’.PER CAMPOBASSO È UN GIORNO DI LUTTO CITTADINO!

ALBERTO TRAMONTANO – CONSIGLIERE COMUNALE A CAMPOBASSO



Il Senatore Di Bartolomeo, il Sindaco Di Bartolomeo, il Presidente Di Bartolomeo, big Gino per tutti, ci ha lasciati. Non è facile per me parlarne in questo momento, ma è stata tale la sua presenza nella mia vita che non posso sottrarmi. Il Senatore, come amavo chiamarlo, è stato un grandissimo Politico (con la P maiuscola). Visionario, attento, intuitivo, veloce nelle decisioni e nell’azione, scaltro e soprattutto onesto. Aveva una innata capacità amministrativa, sapeva leggere dentro gli atti come nessun altro, sentiva puzza di bruciato prima di chiunque altro e sapeva trovare le soluzioni prima di chiunque altro. Per me, e per molti che in Molise fanno e hanno fatto attività politica, è stato un MAESTRO. Innanzitutto un maestro di vita: mi ha sempre invitato ad essere onesto e a pensare innanzitutto agli ultimi; mi ha fatto sedere accanto a lui quando faceva riunioni importanti e quando incontrava personalità importanti, non aveva segreti da tenere nascosti, anzi gli piaceva che i suoi ragazzi vedessero “come si faceva”. Non conosceva le mezze misure: generoso, spiritoso, pungente, irascibile, tenerissimo, amava il cibo e la compagnia, sempre con la sigaretta in bocca; con lui si faceva tardi, sempre. Ma se dovessi ricordarlo con una sola parola, utilizzerei la parola UMANITÀ. Nel Senatore Di Bartolomeo l’umanità era traboccante, era il suo segno distintivo: quando parlava con un Ministro, con un Rettore, con un Generale, con un disoccupato o con una madre disperata passava prima di tutto e sempre il suo cuore con la sua UMANITÀ, che non variava in base all’interlocutore che aveva di fronte: sapeva farsi grande con i grandi e piccolo con i piccoli. Il Senatore ha avuto molti successi in vita, ma è stato anche toccato da immense disgrazie che lo hanno marchiato a fuoco dentro. Non c’era occasione in cui non parlava dei suoi figli: Michele, buono, onesto, attaccato alla famiglia e sempre presente (che stringo in questo momento di profondo dolore). Massimo, che lo lasciato giovanissimo e che ricordava sempre con una commozione straziante. Il Senatore quando entrava nella vita di una persona, lasciava segni incancellabili. Un giorno ho definito il Senatore con la parola greca “Skandalon” che significa “pietra d’inciampo”. A lui è piaciuto tantissimo perché si vedeva proprio così: scomodo per molti, non funzionale ad interessi loschi, un inciampo per chi non volesse perseguire il bene comune. Grazie Senatore per la tua presenza nella mia vita, grazie per ciò che mi hai insegnato, grazie per gli abbracci che ci siamo dati e per l’esempio che mi hai dato, sempre. Ora riabbraccia la tua amata moglie e il tuo sempre amato Massimo. E in paradiso Dio Padre, che tutto sa, ti accoglierà e ti dirà: “Senató, pur qua, tu cummann!”.

GASPERO DI LISA – ASSOCIAZIONE EX CONSIGLIERI REGIONALI



L’Associazione degli ex Consiglieri regionali del Molise, rappresentata dal presidente Gaspero Di Lisa, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Luigi -Gino- Di Bartolomeo, figura politica che ha lasciato il segno nella nostra Regione attraverso il suo carisma, l’umanità, l’acume politico e il suo inconfondibile carattere. L’Associazione si stringe attorno alla famiglia formulando le più sentite condoglianze.

ANNAELSA TARTAGLIONE – Vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera



“La morte di Gino è una notizia che rattrista tutta la politica molisana. Ho avuto la fortuna di conoscere il Senatore Luigi Di Bartolomeo già nei primi anni della mia militanza politica, dove per tutti noi giovani era Big Gino. Un punto di riferimento per la politica campobassana, un esempio di passione, competenza e umanità. Era soprattutto una persona autentica, qualità più unica che rara in questo mondo. Ha dedicato tutta la sua vita alla politica, da presidente della Regione a Sindaco della sua amata Campobasso, passando per l’esperienza, seppur breve, a Palazzo Madama. È stato un esponente di spicco di Forza Italia in Molise. Ci mancherà! Un abbraccio al figlio Michele e sentite condoglianze ai familiari”. Così, in una nota, la vicepresidente del gruppo Forza Italia alla Camera e coordinatrice regionale del movimento azzurro in Molise, Annaelsa Tartaglione.

FRANCESCO ROBERTI – PRESIDENTE PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Il Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, il Consiglio provinciale e l’intera amministrazione di Palazzo Magno, esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa del senatore Luigi Di Bartolomeo, Presidente del Consiglio Provinciale di Campobasso dal 2002 al 2006. Politico di lungo corso, ha ricoperto tutte le più importanti cariche istituzionali, dal consiglio comunale al Senato della Repubblica, passando per la Presidenza della Giunta regionale del Molise. “La scomparsa di Luigi Di Bartolomeo lascia un vuoto incolmabile nella politica molisana – il pensiero del Presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti – Con Gino abbiamo condiviso l’esperienza in Forza Italia e nel PdL. Di lui resterà la sua propensione nel mettersi a disposizione di tutti, soprattutto delle fasce più deboli della cittadinanza”. “Al figlio Michele e alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte dell’intera Amministrazione provinciale di Campobasso”, ha concluso il Presidente Roberti.

ALESSANDRO AMOROSO – Coordinatore regionale di “noi Di Centro”

Tutti gli organi di partito e gli aderenti esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gino Di Bartolomeo, figura apicale della politica molisana. «Il Molise piange un uomo di cui sarà difficile cancellare il ricordo – ha dichiarato Amoroso – Campobasso, la sua città, si stringe nel dolore. Uomo di gran cuore, politico di lungo corso, figura amata e rispettata è stato un punto di riferimento per tanti cittadini che nella sua generosità hanno spesso trovato conforto e incoraggiamento». «Ricordo Gino con affetto – ha dichiarato il leader di noi Di Centro, Clemente Mastella – ci eravamo conosciuti tanti anni fa. Ricordo l’amore per la sua gente, la sua innata simpatia, ricordo i suoi drammi umani. Entusiasta e mai arrendevole. Una persona perbene». Ai suoi cari, giunga la vicinanza di tutti noi.