Il cordoglio di Pasqualino de Benedictis per la scomparsa di Tina Fiorenzo Tartaglione

Arriva il messaggio di cordoglio di Pasqualino de Benectis, presidente dell’Associazione “giovani Vincenzo Forli”, dirigente dei Settori Ambiente ed Edilizia della Provincia di Isernia, per la morte di Tina Fiorenzo Tartaglione, mamma dell’onorevole molisana Annaelsa Tartaglione, venuta a mancare il 28 gennaio scorso. La signora Tina si è spenta dopo una lunga malattia.

“L’ultima volta ci siamo scambiati dei messaggi di auguri di buon anno il 31 dicembre scorso. Con Tina abbiamo realizzato dei bellissimi progetti, grazie alla sua voglia di fare, di vivere e di visionaria.

Con l’Associazione “Gian Vincenzo Forlì” abbiamo riportato alla luce il grande pittore del Seicento napoletano, Giovan Vincenzo D’Onofrio detto il Forli (poiché originario di Forlì del Sannio), che aveva avuta una intensa e importante attività artistica a Napoli e nel centro sud dell’Italia, oltre ad essere stato anche collaboratore di Caravaggio durante il suo periodo napoletano. L’evento ha destato l’interesse delle massime autorità napoletane della storia dell’arte, in primis l’Università Suor Orsola Benincasa.

Ma non è tutto. Quando Tina lavorava presso i Vigili del Fuoco della Provincia di Isernia, ci ha aiutato in modo particolare con i suoi suggerimenti ed interventi per mettere a norma tutti gli edifici delle scuole superiori della Provincia di Isernia; grazie anche a lei, Isernia è riuscita ad essere la prima provincia d’Italia ad aver ottenuto tutti i Certificati di Prevenzione Incendi e quindi la massima messa in sicurezza delle scuole.

Ci mancherai, davvero. Pasqualino de Benedictis”.