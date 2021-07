Il cordoglio di Michele Iorio per la morte della Fusco Perrella

“La morte inaspettata di Angela Fusco mi colpisce con profondo dolore

Non senza commozione sono costretto a ricordare la donna protagonista della vita politica regionale da vari decenni. Il suo impegno per i più deboli e per le persone meno fortunate era riconosciuto da ogni parte politica.

Il suo comportamento sempre rispettoso delle istituzioni e della dignità delle persone fanno di lei un personaggio da non poter dimenticare e a cui dedicare il massimo rispetto.

Se ne va un’amica. E con lei va via una preziosa fonte di insegnamento per una politica da svolgere con dedizione, passione, onestà.

Mi stringo attorno al dolore dei familiari a cui va il mio più sincero cordoglio”.