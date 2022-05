Il cordoglio di Linda Dall’Olio per la scomparsa di Romina, sua compagna di classe

Il ricordo della coordinatrice regionale di Azzurro Donna e consigliera comunale di Isernia

Linda Dall’Olio, coordinatrice regionale di Azzurro Donna e consigliera comunale di Isernia, esprime tutto il suo cordoglio per la morte di Romina De Cesare, sua compagna di liceo: “Apprendere la notizia di questa tragedia sconvolge gli animi di tutti noi. La dolcissima Romina, che ricordo tra i banchi del liceo frequentato insieme, ha perso la vita per mano del suo ex fidanzato. Due famiglie distrutte da un altro femminicidio, l’ennesimo episodio di violenza efferata nei confronti di una donna che questa volta ci colpisce molto da vicino. Da donna e da amministratore, a nome di Azzurro Donna Molise, partecipo al dolore dei familiari della vittima e a quello della comunità di Cerro al Volturno. Che questo dolore, che oggi sentiamo così vicino, cosí struggente, ci permetta una profonda e concreta riflessione, come singoli e come società, affinchè mai più nessuno debba piangere una morte così incomprensibile”.