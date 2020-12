Il cordoglio di Franco Mancini sulla scomparsa di Don Giovanni Tucci

E’ la prima volta che non scrivo di cose che mi onoravi di commentare con me.

Scrivo di te. Ed è la prima volta che ti do del tu, caro Don Giovanni.

Non che l’enorme affetto e la stima che ci legavano, l’antica e mai interrotta frequentazione, la comunanza di ricordi, interessi e principi, non me ne dessero agio, anzi.

La tua saggezza, la tua semplicità, il tuo impareggiabile senso dell’ospitalità, la tua empatia, autorizzavano, chiunque, a stabilire un rapporto cordiale, sereno, amichevole.

Ma prevalevano il rispetto per l’autorevolezza, per un percorso segnato dalla sofferenza della guerra e della prigionia.

Non mi porto scrupolo per non averti detto che ti volevo, che ti voglio, bene.

Ce lo siamo detti fino a qualche giorno fa, in una delle telefonate che mi donavi per ripercorrere insieme, con la lucidità, l’arguzia e la profondità che ancora ti appartenevano nonostante l’età avanzata, le tante giornate trascorse fianco a fianco, nel calore della casa di Campomarino, libero ed accogliente approdo di tutti i molisani che transitavano sulla costa, oppure nelle stanze della Banca Popolare del Molise, quando, per lunghi ed intensi anni vissuti da presidente, ho avuto il privilegio e la fortuna di averti come presidente del Collegio Sindacale, competente, tenace, vigile, innamorato, anche da quella frontiera, della tua terra.

Il Molise ti è debitore.

Per quello che gli hai offerto come Funzionario della Prefettura, come prezioso Ragioniere Capo della Regione Molise, come componente dei collegi sindacali delle più importanti società pubbliche e private.

Soprattutto, per come hai saputo raccontare, alle nuove generazioni, gli orrori della guerra ed i doveri e le responsabilità civili e professionali degli uomini delle Istituzioni, dei grandi interpreti della Pubblica Amministrazione.

Nei colloqui telefonici, che ogni volta temevo fosse l’ultimo, non traspariva mai la paura della fine, ma, piuttosto, una ancora viva curiosità intellettuale, una mai spenta generosità di racconti, memorie ed apprezzamenti, ed una dolce nostalgia della Campobasso che fu, degli amici perduti, delle mille lotte affrontate, dei valori che vedevi dispersi, pur tenendoti al riparo degli affetti che ti circondavano: i tuoi splendidi figli Paolo, Rosy ed Irma, tuo genero Italo, il ricordo della tua ineguagliabile consorte Pina, i tanti parenti ed amici, affascinati dalla tua affabulazione.

Vorrei tanto che ti avessero conosciuto tutti, tutti i figli del tuo amato Molise: per poter dire di avere incontrato, vivaddio, un galantuomo, un Signore rispettoso degli altri, del valore del lavoro, dei diritti civili, della solidarietà, dell’amicizia.

Il dolore ed il senso di smarrimento per una scomparsa non hanno età.

Ce lo insegnano – lo dovrebbero insegnare – quelle figure di vecchi (sì, chiamiamoli così, perché è una dote) che intravvediamo sotto un casco di ossigeno e che ci lasciano, giorno dietro giorno, con il loro inestimabile patrimonio di storie, sentimenti, nodi affettivi, opere, mentre fuori litigano per una poltrona, un rimpasto o il colore di una zona.

Senza una carezza, una parola di conforto, se non quella di impagabili operatori sanitari.

A te, caro Don Giovanni, giungano l’abbraccio e la gratitudine del popolo molisano.Grazie per averci insegnato a vivere con la schiena dritta e con il cuore gonfio di amore e di virtù.

Franco Mancini