Cordoglio dell’Istituto Alberghiero di Termoli, che si stringe con affetto al Prof. Giovanni Valente per la prematura scomparsa del fratello Enrico. “Il Professore è per tutti noi più di un collega -ha detto la dirigente scolastica, Maricetta Chimisso- è la scuola stessa, nella sua storia, nella sua professionalità e nei suoi orizzonti. Per questo il suo dolore è sentito e condiviso dall’intera la comunità scolastica”.