Il cordoglio del sindaco per la morte di Domenico Crudele

Il sindaco Pietro Castrataro e l’amministrazione comunale di Isernia esprimono profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa del professor Domenico Crudele, avvenuta stamane a Vasto dove stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza. Nel ricordarne la figura professionale e intellettuale di docente e autore di apprezzate opere, fra cui un dizionario etimologico del dialetto isernino, con sincero sentimento di afflizione partecipano al dolore dei familiari.

Il prof. Crudele era nato a Isernia il 3 marzo 1944. Laureato in lingue e letterature straniere all’Università Orientale di Napoli, ha insegnato inglese per oltre un ventennio nel Liceo Fascitelli.

Ha pubblicato alcuni saggi di studio sulla letteratura britannica ed ha collaborato col quotidiano Il Mattino. Nel 2006, per la Exit edizioni, ha dato alle stampe «Cóme ze rìce a Sèrgnia», un ampio studio sul vernacolo della sua città natia.

Domenico Crudele