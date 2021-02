Il coraggio della denuncia: è l’arma che abbatte il potere criminale

Uno dei 3 destinatari della misura cautelare è un pluripregiudicato napoletano che in passato aveva avuto ruoli nella sanguinosa faida di Scampia che ha fatto decine di vittime per accaparrarsi il controllo dei traffici di droga e il traffico illecito dei rifiuti

Nella mattinata odierna la Squadra Mobile della Questura di Campobasso ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure coercitive disposta dal G.I.P. del Tribunale di Campobasso, dott.ssa Roberta D’onofrio. Due persone, entrambe domiciliate a Campomarino sono state tratte in arresto e associate in carcere. Una terza di Sant’Elia a Pianisi è stata sottoposta alia misura cautelare degli arresti domiciliari.

II reato contestato a tutti i soggetti attinti da misura (e ad altri denunciati a piede libero) e di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, in danno di un imprenditore edile di Campobasso. Qualche giorno prima di Natale, i due indagati oggi tradotti in carcere (pluripregiudicati) si sono presentati sotto l’abitazione della vittima, pretendendo – secondo quanto emerso dalle indagini – la corresponsione indebita di denaro. II pretesto di tale richiesta era quella di ottenere in favore del “mandante”, di Sant’Elia a Pianisi, del denaro a fronte di asseriti crediti che quest’ultimo avrebbe vantato; la richiesta iniziale di 7.000,00 euro e poi lievitata fino ad euro 100.000,00.

L’imprenditore estorto, nonostante la prostrazione e la comprensibile preoccupazione, per se e per la propria famiglia, ha trovato il coraggio di rivolgersi alia Polizia e denunciare il fatto cosi consentendo alia Squadra Mobile, coordinata da questa Procura, di ricostruire compiutamente la vicenda individuando le singole responsabilita. Il G.I.P. ha condiviso l’impianto accusatorio anche in relazione alia sussistenza del “metodo mafioso”, cioè alle intimidazioni che richiamano direttamente la metodologia utilizzata dai sodalizi criminali che controllano interi territori, sia pure non, fino ad ora, quello molisano. Peraltro il reato è stato commesso da soggetti non del tutto estranei a contesti camorristici i quali hanno agito avvalendosi, per l’appunto, di modalità tali da evocare la forza intimidatrice dell’agire mafioso.

Si confermano con l’odierna operazione di polizia giudiziaria (denominata “Red Zone”, evocando sia le zone rosse Covid di provenienza degli arrestati, che I’obiettivo di tenere indenne un territorio, quale quello molisano, dalle possibili infiltrazioni) le preoccupazioni di segnali riferiti a tentativi di penetrazione del tessuto economico molisano da parte della criminalità organizzata, vieppiù preoccupanti dove inseriti nel contesto della crisi pandemica che rischia di rendere ancora più vulnerabili numerosi settori e comparti economici.

Questa vicenda puo essere presa ad esempio dei diversi modi di essere e di sentirsi “cittadino” di questa Regione: da un parte si può essere un imprenditore con la schiena dritta, che riceve minacce da pluripregiudicati, si preoccupa, ha timore, ma non esita e fa Tunica cosa giusta, denuncia i fatti all’Autorità; dall’altra si può scegliere di essere un imprenditore che si avvale di pregiudicati, li utilizza e si fa loro strumento per rivendicare crediti, peraltro inesigibili.

Se prevarranno i cittadini con la schiena dritta, questa Regione non avrà nulla da temere dalla criminalità mafiosa; non la Procura, non le forze dell’ordine, ma proprio costoro saranno quelli che impediranno alle organizzazioni mafiose di radicarsi.

Se prevarranno i cittadini dell’altro stampo, il destino potra essere diverse. Gli sforzi della Procura e delle forze dell’ordine potrebbero non bastare; anche risultati importati e successi investigativi potrebbero non riuscire ad impedire, alia criminalità mafiosa, di divenire sempre piu aggressiva con il rischio che i cittadini liberi di questa terra si trasformino in sudditi. Naturalmente noi faremo di tutto per evitarlo.

Dal confronto con le forze dell’ordine emerge la netta percezione che diverse persone stiano chinando il capo di fronte alle pretese di soggetti di chiara caratura criminale, che pagano per non subire aggressioni, che soffrono vedendosi sottrarre l’azienda, che si rivolgono a pregiudicati per risolvere un loro problema pensando, poi, di poter mantenere le distanze. Persone che, in definitiva, si sentono sole ed in pericolo.

Per chi si trova in queste condizioni un’unica strada e possibile: denunciare questi abusi!

Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza vi aspettano per tutelarvi, per ricevere le vostre denunce; alcuni dei loro uffici sono aperti ad ogni ora. Questo Procuratore, con tutti i suoi colleghi, e presente ogni mattina in Procura per ricevervi e dedicarvi attenzione. Siamo in Procura ad aspettarvi, per sentirvi, per indirizzarvi. Noi tutti siamo pagati per questo.

Non occorre prendere appuntamento, non occorre farsi annunciare. E’ sufficiente raggiungere gli uffici dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza; e sufficiente raggiungere il palazzo di giustizia e chiedere di parlare con il Procuratore. Fare questo passo e molto piu semplice di quanto non possa sembrare. Vi aspettiamo.

L’azione preventiva e repressiva richiede la discesa in campo di piu attori volti a impedire un radicarsi della criminalita organizzata sul territorio molisano. Ma ancor piu importante e la collaborazione dei cittadini, i quali non devono scendere a compromessi con persone che, ancorche possano non manifestare da subito il vero volto criminale, sanno inizialmente sedurre e poi “fagocitare” le attivita e governare, col metodo mafioso, Tintero territorio. La denuncia dei cittadini onesti è I’unica strada possibile.