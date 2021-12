Il conto alla rovescia è terminato e i 18 anni sono arrivati. Auguri Giuseppe!

Non c’è compleanno che non racconti una storia di festa. E non c’è festa senza sorrisi come i tuoi, con quell’espressione appena accennata che lascia senza parole tutte le persone ti vogliono bene. Sono tante.

Auguri Giuseppe, auguri per i tuoi bellissimi 18 anni che oggi 3 dicembre compi e festeggi.

Ricordi quando un po’ di tempo fa iniziasti il conto alla conto alla rovescia? E dicevi… mancano (…) giorni e divento maggiorenne.

La patente, la maggiore età, il sentirsi più grande. Ebbene quel tempo è arrivato e non passa inosservato agli occhi della tua famiglia, tua madre, tuo padre, tuo fratello. Impossibile citare tutti gli altri, sono troppi. Me ne faccio carico io, tuo zio e, credimi, ti vogliamo tutti bene (… anche se sei un milanista sfegatato, non tutti siamo perfetti!).

Ancora auguri Giuseppe, continua a stupirci!