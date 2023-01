Il contenuto vince?

di Giancarlo Polenghi

Uno spettacolo teatrale, la sua preparazione, i suoi esiti, le sue tracce …

Negli studi sociali sui mezzi di comunicazione di massa, in un primo momento, si cercò di misurare che effetti essi fossero in grado esercitare sul pubblico esposto ai messaggi. Il caso più emblematico è quello della pubblicità e della comunicazione persuasiva: riesce questo messaggio a far cambiare opinione alle persone, e se sì, a quali, sotto quali condizioni? Questo tipo di studi, che continuano ad essere praticati, vennero, nel tempo, integrati con un punto di vista complementare, ma non meno interessante. Se prima si cercava di stabilire “che cosa i messaggi facevano al pubblico”, ad un certo punto si capì che era molto interessante anche scoprire “che cosa il pubblico faceva con i messaggi”. Si comprese cioè che il pubblico è un soggetto reale che sceglie, che cerca, che scarta, che si trova a suo agio con chi la pensa alla stessa maniera, che vuole essere rassicurato, che dà fiducia a chi vuole. Ecco allora che il messaggio nasce da chi lo emette non meno che da chi lo riceve e fruisce. Questa lunga premessa mi serve ad esplorare e raccontare un concreto spettacolo teatrale che ritengo esemplare per aver saputo incidere sul pubblico offrendo ad esso spunti per un lavoro originale di produzione di senso.

La Maffi

Una fondazione (La Fondazione Casa Cardinale Maffi Onlus) che assiste 500 persone tra anziani, disabili, stati vegetativi e psichiatrici, è impegnata da tempo in un lavoro di comunicazione che possa sensibilizzare l’opinione pubblica, a partire da quella del suo territorio, a vedere le persone fragili come un bene per l’intera società. Con la frase “lasciare i fortini per entrare nelle tende” il presidente della Fondazione (Franco Falorni) spinge la fondazione ad aprire i propri cancelli e al contempo invita i cittadini ad entrarvi per scoprire la bellezza della fragilità. Questa strategia di comunicazione punta anche a favorire l’incontro a metà strada, negli spazi pubblici dei mercati, delle piazze, dei teatri, dei musei. Al cuore del messaggio della Maffi c’è che è il contenuto che vince, ossia le persone, non il loro aspetto esteriore, non i loro limiti.

Nel settore delle cure socio-assistenziali, accanto a realtà no profit come la Maffi (75 anni di attività, un’identità religiosa e molta originalità di pensiero), ce ne sono altre che, quotate in borsa, investono in strutture architettoniche moderne ed efficienti offrendo al pubblico e al privato soluzioni assistenziali concorrenziali e di tutto rispetto. Queste realtà parlano delle loro strutture come di “Alberghi a 5 stelle”.

Lamberto Giannini

Da 25 anni Lamberto Giannini sperimenta con la Compagnia Mayor Von Frinzius (nata a Livorno nel 1997) un modo di fare teatro originale ed efficace. Gli attori della compagnia, che producono abitualmente spettacoli con il Teatro Goldoni di Livorno, sono circa 60 di cui la metà circa disabili. Giannini si ispira a Pier Paolo Pasolini e pensa che il teatro legato alla marginalità sociale ha quelle potenze che ormai il teatro ordinario non ha più. La compagnia ha ricevuto numerosi premi a livello nazionale e internazionale, ha messo in scena più di 500 spettacoli, con Paolo Ruffini ha prodotto un film, un documentario e uno spettacolo itinerante. L’incontro tra Giannini e la Maffi appare naturale, anche se a dividerli c’è la provenienza (La Maffi espressione della Chiesa pisana; Giannini convintamente laico e livornese). Ma le differenze, se ben vissute, portano al dialogo e in vista dei 75 anni della Fondazione, Giannini e la regista Rachele Casali, vengono incaricati di produrre un laboratorio, che all’origine avrebbe dovuto offrire una sorta di lezione aperta a margine di un convegno, ma che poi è diventato uno spettacolo andato in scena al Verdi di Pisa (1000 spettatori), al teatro degli Impavidi di Sarzana (350 spettatori), al Teatro Eduardo De Filippo di Cecina (350 spettatori) e al Teatro Rossini di Pontasserchio (250 spettatori). Sul palcoscenico 40 persone, la metà disabili provenienti dalle 8 strutture della fondazione, il resto composto dagli operatori socio-sanitari e da alcuni volontari dell’associazione Holtre (sia disabili che non).

Gli operatori socio-sanitari

Il teatro è una forma di spettacolo fragile e potente. Il suo effetto si manifesta nella performance, perché mai un video potrà catturare del tutto la forza dell’azione scenica. Per costruirlo occorre un tempo grande dedicato alle prove (all’inizio furono pianificate 22 ore di prove, ma poi si sono più che raddoppiate). Ma il tempo per le prove, la costruzione di un testo che in parte è prefigurato, e in parte sperimentato e “improvvisato” in scena, è il lavoro che incide dentro gli attori. È come se, facendolo, gli attori fossero anche i primi spettatori sulla scena. Persone con più o meno dimestichezza dell’azione davanti al pubblico imparano a lasciarsi andare, a danzare, a muoversi a parlare in un “mondo trasfigurato”, dove tutto è possibile, dove non c’è censura, dove ciascuno apporta quello che può.

Gli attori speciali

Se quest’esperienza per gli operatori socio-sanitari è stata arricchente per superare la timidezza, per buttarsi, per controllare meglio i propri movimenti, la propria voce, la loro scoperta più grande è stata di scoprire che i migliori attori erano sempre e inequivocabilmente le persone disabili. Perché? Che cosa hanno di speciale? Nulla, verrebbe da dire, loro non recitano, fanno le cose sul serio, magari anche usando la fantasia, e amano essere presi sul serio, poter esserci. E soprattutto, perché non ci eravamo mai accorti di quella dote comunicativa così forte di quella specifica persona, che sembrava assente, impacciata, disarticolata, lenta? Il problema è che non avevamo mai visto che anche la lentezza, l’imperfezione, il non sense, sono belli. Anche il fuori ritmo e la stonatura ci stanno, perché ti danno un pugno in pancia, o perché suscitano tenerezza. L’abilità del regista, che in certi momento dello spettacolo dialoga con gli attori, l’atmosfera energica ed energizzante, il movimento e la danza che attraverso la scelta musicale di Rachele Casali, da ritmo e sveglia oppure come una ninna nanna consola e calma, rendono il palcoscenico uno spazio sospeso, di verità, di poesia. Allora l’abilità snodata dei down nella danza, la voce intonata di uno e quella stridula di un altro, le pause infinite – tempi morti teatrali – o il parlare a tutta velocità, le ripetizioni ossessive – di gesti e parole – diventano opposti sui quali creare un’armonia superiore. La percezione della grandezza, soprattutto della persona disabile, è stata perfino scoperta da parenti commossi che hanno visto per la prima volta i loro figli sotto una luce nuova, con tutto ciò che questo comporta a livello di riconoscimento e di emozioni. Altri genitori dicono, il teatro, per questi ragazzi extralogici, è più di una terapia, perché essi migliorano e sono felici, donando felicità.

I volontari

Tra gli attori importanti, nel sapiente mix messo in campo, ci sono i volontari. Si tratta di un gruppo di ragazze giovani, per lo più studentesse di scuola superiore o di università. Ragazze che sanno ballare, che hanno presenza scenica, sorriso, gioventù, energia, sensibilità, e che soprattutto sanno apprezzare il contributo che un’attività di alto profilo artistico e culturale come questa può dar loro. Ecco perché, in questo imitando Giannini, dicono che sono mosse a fare questa attività da un interesse proprio, personale, di crescita, di esperienza. Non poche di loro sono anche animate da idealità, dal desiderio di contribuire a migliorare il mondo (con questa attività e in generale con la loro vita). Le originali componenti del cast: operatori, disabili e volontari, generano un unicum, che sotto la conduzione di Giannini produce un messaggio la cui bontà potrà solo essere riscontrata nella risonanza con il pubblico.

Il pubblico

A teatro oggi ci va sempre meno gente. Sarà la proposta di cartelloni poco allettanti o la concorrenza della tv, delle piattaforme, delle serie. C’entra di sicuro anche il Covid, che ha aggiunto difficoltà a difficoltà. Ma come mai con “Il contenuto vince?” hanno avuto 4 spettacoli nel giro di due mesi in 4 teatri pieni? Certo, la disabilità, il mondo dell’assistenza socio-sanitaria, i 75 anni della Fondazione. Tutto questo gioca. Ma ciò non di meno i teatri erano pieni, lo spettacolo ha avuto un enorme successo. Standing ovation in ogni occasione. Gente in lacrime, susseguirsi di messaggi e di ringraziamenti. Risultato raggiunto. Si è innescato un meccanismo virtuoso e un cambio di percezione, negli attori del messaggio, e nei suoi fruitori. Questa è comunicazione che funziona. Ogni pubblico è diverso per definizione, così come lo è ogni spettacolo. Ogni volta è una nuova sfida, ma le reazioni – buone o cattive – ci sono sempre. Perché se uscendo da teatro il pubblico almeno un poco non è cambiato, è come se non ci fosse stato.

E se per rigenerare il tessuto civico delle nostre realtà avessimo bisogno di operazioni di questo tipo? E se per tornare a teatro si dovesse, con garbo (o senza), tornare ai problemi veri e profondi, con ironia e leggerezza, che aiuta a riflettere?