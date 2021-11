Il consultorio diocesano tra storia e sguardo al futuro: “Una squadra per le famiglie”

Flasback su frammenti di storia, passi incalzanti e trepidanti. Erano gli inizi degli anni 80, epoca in cui si accendeva sempre più il dibattito su importanti diritti civili che scuotevano la coscienza individuale.

In tale contesto sociale era pressoché impossibile rimanere fuori della storia e mostrarsi indifferenti rispetto ai fermenti di una società in espansione segnata da tante contraddizioni, dopo gli anni del boom economico.

Allora più che mai la persona e la famiglia, anche in una piccola realtà territoriale come quella molisana, reclamavano risposte fattive al proprio disagio, connotato da aspetti nuovi. Nacque così la proposta di istituire un Consultorio familiare Diocesano.

Gli inizi

La nascita fu preceduta da Conferenze atte a sensibilizzare la pubblica opinione e a favorire un virtuoso scambio di visioni e di sensazioni, aspetto questo curato nel corso del tempo.

A causa dell’emergenza pandemica la progettualità di poter svolgere una tavola rotonda di raccordo su quanto fatto in passato e sulla prospettiva di orizzonti futuri è venuta meno per ragioni di sicurezza ma si è conservata l’idea di poter condividere con i Soci e con gli operatori un momento di coralità; da qui l’idea di riunirsi in occasione di una Santa Messa che sarà celebrata oggi nella Chiesa di Santa Maria della Croce da Don Michele Tartaglia.

Il 9 ottobre 1981 con atto notarile fu posto il primo sigillo su una realtà che negli anni si sarebbe arricchita, estesa e consolidata, pur avendo sempre ben chiara la sua primaria mission: dare ascolto e restituire la piena e sacra dignità alla persona quale oggetto da accogliere e non da giudicare.

Il consultorio diocesano

Il Consultorio diocesano, così, diede avvio ad una nuova pagina di storia locale, cominciando ad operare nella sede originaria di via Chiarizia a Campobasso, successivamente trasferita su Viale Elena n.54, dove attualmente continua ad erogare i suoi Servizi.

Per essere quanto più rispondente e collimante alla mission intrapresa, sin dall’inizio del proprio mandato, venne posta particolare attenzione alla formazione degli operatori e volontari attraverso momenti di intervisione.

Nel corso dei 40 anni, d’altro canto, le figure professionali interessate, ovvero psicologi e psicoterapeuti, consulenti familiari, avvocati, medici, assistenti sociali, mediatori familiari, consulente etico hanno fornito e assicurato la loro proficua collaborazione favorendo l’idea di una squadra di lavoro, di una “famiglia” come avventura che trasforma e impreziosisce donando scambio aperto e colleganza.

Operare con la consapevolezza che, tra molteplici bisogni e richieste di aiuto espresse, sono in realtà celate delle preziose risorse, se si è in grado di riconoscerle e di valorizzarle.

Essere nel hic et nunc con l’Altro, far sentire la propria presenza, mettere le proprie competenze professionali al servizio del più assoluto rispetto della persona in quanto titolare di diritto alla salute intesa come stato olistico di benessere fisico, mentale e sociale.

Le continue e crescenti collaborazioni attualmente in essere con Enti pubblici e privati hanno corrisposto l’impegno profuso longitudinalmente per la promozione, prevenzione ed educazione alla salute e per l’assistenza nelle situazioni di disagio della persona, della coppia e della famiglia, senza alcuna discriminazione, secondo criteri di eguaglianza, obiettività e imparzialità, efficienza, efficacia e continuità della relazione d’aiuto.

La famiglia in primo luogo ma anche i giovani. Poter tematizzare domande, saperi ed esperienze inerenti la vita affettiva in un contesto anche esperienziale, mediante una comunicazione aperta, preziosa opportunità per sviluppare consapevolezza intorno al significato e alla natura del proprio esserci nel mondo, per riflettere sulle competenze affettive e relazionali nel rispetto di Sé e dell’altro. La sfida che nel nostro tempo ipermoderno spesse volte perde di profondità è quella relativa al sentirsi parte di un tutto, che non sia marginale, omologante o deumanizzante e che rifletta la necessità di una dialettica di scambio entro cui ritrovare le coordinate della geografia peculiare del processo di cura.

Fare squadra, essere “famiglia”, sentirsi parte di un Noi, queste le prerogative di 40 anni di attività. Un fare rete che sia orientato ad una preponderanza di impulsi costruttivi, che conduca ad una accettazione e maggiore consapevolezza della realtà, che alimenti un senso di fiducia nelle relazioni umane e che si affidi ad uno spirito cooperante e di arricchimento reciproco. Ascoltare empaticamente l’Altro significa pensare al bene comune, riscoprire la bellezza e la potenza di un gesto gentile che racconta, che accoglie, e che dona sollievo.

La lettera di don Michele Tartaglia

Sono ormai quaranta anni che a Campobasso esiste un Consultorio dedicato alla famiglia, voluto da don Giovanni Battista, parroco di san Leonardo e promosso dalla diocesi di Campobasso. La sua fondazione è avvenuta parallelamente al costituirsi di un ufficio diocesano dedicato alla pastorale della famiglia, in quanto la chiesa si rendeva conto che non poteva assistere inerte ai cambiamenti sociali che nel frattempo sono avvenuti nel nostro tempo.

Lo scopo esplicito e dichiarato di questi atti compiuti nella chiesa è stato quello di avere strumenti per proteggere la famiglia, intesa per lo più come famiglia fondata sul sacramento del matrimonio, dall’affermarsi sempre più dilagante di altri modelli di pensiero che non seguivano più i dettami della chiesa e che entravano sempre più anche in coloro che si dichiaravano credenti e praticanti (basti pensare ai referendum sul divorzio e sull’aborto).

Ma in questi quaranta anni, nonostante i lodevoli ma anche utopici tentativi di arginare i cambiamenti, sempre più ci si è resi conto che il ruolo della chiesa e di chi opera a suo nome non può essere la rivendicazione della difesa di principi sacrosanti, ma piuttosto la capacità di ascolto della persona che vive in una rete di relazioni sempre più complesse, confrontandosi con idee e visioni del mondo che non sono più quelle di quaranta anni fa.

Oggi è quasi naturale, anche nel nostro territorio che appartiene culturalmente al meridione d’Italia, parlare di convivenze, matrimonio civile, seconde unioni fino ad arrivare, nell’ultimo decennio, a confrontarsi con l’affermarsi di forme di famiglia create da persone dello stesso sesso.

Nel frattempo, proprio la fragilità dell’istituto famigliare che non è stata creata dai cambiamenti legislativi, bensì è stata accompagnata da essi, ha fatto nascere o forse emergere tante forme di disagio, soprattutto nei figli che anche in tenera età hanno dovuto sempre di più affrontare il trauma della separazione, spesso anche conflittuale, dei genitori.

Questo ha fatto emergere altri bisogni di aiuto che non potevano consistere solo nel reprimere o condannare gli errori di qualcuno, ma nell’ascolto del disagio, senza pretendere di indicare soluzioni che spesso risultano impraticabili, bensì accompagnando le persone a ricostruire la propria esistenza nelle condizioni mutate. In tal senso anche le modalità del consultorio sono cambiate: ci si è resi conto che non bastava la buona volontà di onesti credenti per aiutare le persone, ma è sempre più necessaria la competenza e la formazione professionale, per cui l’impegno anche economico della nostra chiesa si è sempre più indirizzato a garantire la presenza sul territorio di un luogo dove poter ascoltare il disagio soprattutto psicologico delle persone, tenendo conto che queste problematiche appartengono a tutti gli strati della società.

Abbiamo sempre di più compreso, nell’esperienza quotidiana dell’ascolto delle persone che chiedono aiuto al nostro consultorio, non solo per questioni di crisi di coppia o del rapporto genitori figli, ma per ogni tipo di disagio, che è sempre più necessario essere presenti per ascoltare e farlo con professionalità.

Si è creata così una piccola ma tenace squadra di persone competenti e formate che anche a nome della chiesa testimoniano attraverso il nostro consultorio che si onora Dio quando si serve l’uomo, senza pretendere di dare risposte preconfezionate che sempre più sono sentite come slogan disincarnati e vagamente consolatori, ma permettendo a ciascuno, in qualsiasi situazione della vita si trovi, a qualsiasi cultura e religione appartenga, anche non avendo nessuna appartenenza religiosa, di poter ritrovare, quando è possibile, il filo della propria vita.

Il nostro consultorio non ha la pretesa di cambiare il modo di essere della società attuale, ma si impegna affinché anche nel nostro tempo, così diverso da quarant’anni fa, possiamo pensare che siamo esseri preziosi, amati da Dio per chi crede e degni di stare in questo mondo come tutti, senza dover per forza giustificare chi siamo davanti a una chiesa o ad una ideologia.