Il Consorzio di Bonifica di Venafro ha la sua Governance

Nella giornata di domenica scorsa, 11 ottobre, i soci del consorzio di bonifica della piana di Venafro, convocati alle votazioni, si sono espressi, con elezioni democraticamente effettuate su due liste contrapposte. In seguito ad una serrata campagna elettorale condotta senza esclusione di colpi, i votanti hanno dato la vittoria alla lista N. 2 “Acqua, Ambiente e Territorio”.

Gli iscritti al Consorzio, si sono recati alle urne in modo massiccio, già dalle prime ore del mattino, per scegliere i loro rappresentanti nella Deputazione che dovrà amministrare il Consorzio per i prossimi anni.

Dopo anni di Commissariamento, quindi, i soci del Consorzio hanno ritenuto di dare il loro ampio consenso alla lista vincitrice, Acqua, Ambiente e Territorio, che annovera nella sua composizione gli Imprenditori agricoli Falciglia Carmine e Adamo Di Nardo rappresentanti di ACLI Terra Molise, per gestire un Ente importante, punto vitale dell’imprenditoria agricola di tutta l’area Venafrana.

Dopo il risultato elettorale i due imprenditori, visibilmente emozionati per i consensi ricevuti, hanno dichiarato, all’unisono, che porranno tutto il loro impegno affinché l’Ente possa svolgere appieno i compiti istituzionali, tra cui la sicurezza idraulica del territorio, la gestione delle acque destinate all’irrigazione e la tutela del patrimonio ambientale e agricolo.