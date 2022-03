Il Console onorario per l’Ucraina a giorni in Molise: situazione arrivi ad oggi gestibile

Il dottor De Fronzo: “Siamo addolorati per quello che sta accadendo, va lodato il patriottismo di questo popolo. L’Italia non può far altro che tendere la mano ai cittadini ucraini”

“Siamo addolorati per quello che sta accadendo in Ucraina.

“Va lodato il patriottismo che il popolo ucraino sta dimostrando e l’Italia non può far altro che tendere la mano a questo paese”.

Così il Console onorario per l’Ucraina in Puglia e Molise, dottor Lorenzo De Fronzo, che nel dare il benvenuto ai primi cittadini arrivati in provincia di Campobasso, annuncia che a giorni sarà in Molise per incontrare le istituzioni e le associazioni che si occupano di questa macchina che è l’ospitalità ai profughi ucraini.

Per il momento l’arrivo di cittadini ucraini in Molise e Puglia è limitato, ci spiega il console raggiunto al telefono. Una cinquantina sono giunti nelle scorse ore a Bari, nella nostra regione invece sono 18, tra donne e bambini, alcuni dei quali hanno già trovato ospitalità.

“Si tratta per lo più di parenti o amici – continua il dottor De Fronzo – di persone che risiedono sul territorio, che logicamente richiamano persone care e offrono un alloggio”.

Ad oggi, quindi, la situazione è gestibile. “Il problema, però, potrebbe porsi a giorni quando credo aumenteranno i numeri. Ho parlato anche con le istituzioni cittadine a Campobasso; dal Comune mi hanno rassicurato spiegandomi che si stanno organizzando per l’accoglienza.