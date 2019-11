Il Consiglio regionale si illumina per la difesa delle donne

REDAZIONE

Anche la sede del Consiglio regionale di Campobasso si è illuminata per la difesa delle donne. Un gesto simbolico ma dalla forte valenza per dire ancora una volta no alla violenza di genere. Secondo gli ultimi dati della Polizia di Stato ogni 15 minuti si verificano reati di violenza contro le donne. Una violenza che passa attraverso vari reati, dalla violenza fisica a quella sessuale, allo stupro, senza dimenticare la violenza psicologica.Sono spesso i partner o gli ex partner a commettere gli atti più gravi.