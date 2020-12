Oggi, martedì 1 dicembre, il Consiglio regionale ha liquidato immobili e terreni di proprietà della Regione Molise.

“Siamo in periodo di saldi forse, – ha commentato Patrizia Manzo, consigliere del MOvimento 5 Stelle – ma nessuno ha voluto valutare le alternative suggerite dalla Legge regionale che istituiva la ‘Banca della terra’. Quel terreno poteva fornire un’occasione per coinvolgere l’Università, l’Arsarp, i giovani e le realtà del terzo settore per perseguire nuovi orizzonti. Invece la maggioranza ha ritenuto più ‘comodo’ liquidare il bene, senza passare per la concertazione.

La costruzione di obiettivi condivisi, i contratti di rete, i patti di collaborazione per la gestione di un bene comune sono realtà in altri territori. Eppure proprio il Molise è stato da esempio per altre Regioni con la ‘Banca della terra’, grazie alla Legge regionale di cui fui prima firmataria e che vide la collaborazione dell’Unimol, delle associazioni di categoria e di tutela del paesaggio e di Arsarp, intervenuti in commissione con spunti utili.

Avevamo oggi una grande opportunità di creare nuovi posti di lavoro e conciliare ambiente, agricoltura e sociale attraverso un progetto sostenibile e innovativo.

Sono scelte come questa che fanno la differenza tra un’amministrazione bloccata su logiche ragionieristiche, che preferisce ‘liquidare’ i beni invece di dare loro un senso, ed una che guarda al futuro e allo sviluppo armonico del territorio e del tessuto sociale. Ecco, quelle della maggioranza sono scelte vetuste e prive di prospettiva. Non le condivido e mai le capirò!”