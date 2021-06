Il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge di Stabilità e il Bilancio di previsione del Molise

Il Consiglio del Ministri ha impugnato la Legge di stabilità 2021 della Regione Molise in quanto alcune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, in violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione. Analoga impugnativa è stata fatta dal Consiglio dei Ministri per la legge regionale 3 del 4 maggio 2021 (Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2021-2023), sempre per disposizioni in contrasto con la normativa statale in violazione dell’articolo 117 della Costituzione.