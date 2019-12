Il consiglio comunale dice si al protocollo d’intesa con Rfi

Approvata dalla maggioranza la delibera per la firma del protocollo d’intesa con Rfi

REDAZIONE TERMOLI

E’ stata approvata con 15 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti la delibera per la firma del protocollo d’intesa con Rfi. Nel consiglio comunale di oggi, 30 dicembre, la sola maggioranza ha dunque concesso il voto favorevole alla delibera. Durante l’assise non sono mancati botta e risposta tra Scurti del Pd e il sindaco Francesco Roberti che ha poi spiegato che l’idea di questo progetto è quella di ricucire il nostro territorio. Se a votare contro la delibera sono stati lo stesso Scurti e la Stumpo che hanno poi spiegato di essere favorevoli al raddoppio ferroviario ma contrari al metodo utilizzato, sottolineando anche la presenza di punti ambigui nella delibera si sono invece astenuti dal voto i consiglieri pentastellati. «Noi stiamo dando una cambiale in bianco ad Rfi-ha spiegato Nick Di Michele- ed è per questo che non voteremo».