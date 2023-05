Il Consiglio comunale di Campodipietra si schiera contro l’autonomia differenziata

Approvata la mozione contro il Disegno di Legge Calderoli presentata dal consigliere di “Unione e Partecipazione”, Federico Di Bona

Nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Campodipietra che si è tenuta il 29 aprile, è stata approvata con la sola astensione di un rappresentante del gruppo Noi di Centro, la mozione contro il disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata.

La proposta presentata dal consigliere comunale Federico Di Bona del gruppo consiliare di minoranza “Unione e Partecipazione” era stata oggetto di un seminario pubblico sullo stesso tema svolto il 16 aprile presso il centro sociale comunale coordinato dal giornalista Giovanni Mancinone e in cui sono intervenuti tra gli altri il dottor Bartolomeo Terzano dell’associazione Isde Medici per l’ambiente, la docente del Liceo Pedagogico Galanti Rosalisa Iannaccone, la consigliere provinciale Carmelina Genovese, il sindaco di Campodipietra Giuseppe Notartomaso, il geologo Angelo Sanzò ed il rappresentante dell’Anpi Molise Antonio Battista.

In quella circostanza il consigliere comunale di minoranza illustrò la mozione e ne sollecitò la trattazione e l’approvazione. “È estremamente importante – scrive in una nota inviata alle redazioni – adoperarsi per fermare il tentativo di spaccare l’Italia con una misura ingiusta che favorirà le regioni più forti a danno del Sud e delle aree nazionali più povere come il Molise. Per questo non si può che esprimere soddisfazione per la condivisione ufficiale della Mozione e auspicare la più celere e formale trasmissione della stessa alle Istituzioni Nazionali, alla Prefettura, alla Regione Molise e all’Anci”.