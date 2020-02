Il consiglio comunale dei ragazzi in visita alla Prefettura

Nel pomeriggio di martedì 18 febbraio, l’assessore all’istruzione del Comune di Isernia, Sonia De Toma, e il consiglio comunale dei ragazzi, con il sindaco Nina Teoli, si sono recati in visita istituzionale alla prefettura di Isernia. Il prefetto vicario, Laura Scioli, e i funzionari Giuseppina Ferri, Ornella Zarrillo e Amico Lombardi hanno accolto i consiglieri Elena Sofia Capone, Carolina Caruso, Dalila De Luca, Sara Forgione, Elisa Galgano, Luna Giannini, Laura Iorio, Alessia Mezzanotte Pallotta, Stefano Mucciarone, Riccardo Natale, Federica Sannino e Jacopo Zullo, complimentandosi con loro per l’impegno e per l’interesse manifestato rispetto alle problematiche del territorio.

Il vicario Scioli ha evidenziato l’importante ruolo delle prefetture, ampliando il discorso alle tematiche esposte dai giovani consiglieri. Sono stati affrontati argomenti quali l’immigrazione, l’ordine e la sicurezza pubblica, il sistema di video sorveglianza, la protezione civile e le barriere architettoniche.

Durante la visita, i piccoli consiglieri hanno donato al vicario un testo sulla storia di Isernia di fine ottocento e una “pigotta Laura”, simbolo del progetto Unicef «Per ogni bambino nato un bambino salvato», a cui – come si ricorderà – ha aderito l’amministrazione comunale isernina. Un omaggio floreale è stato riservato alle dottoresse Ferri e Zarrillo. Il vicario, da parte sua, ha regalato ai ragazzi-consiglieri un artistico fermacarte e un testo sulla Costituzione della Repubblica Italiana.