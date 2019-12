Il Consiglio comunale dei Bambini: «Migliorare la città in cui viviamo»

Prima riunione dei 42 piccoli consiglieri delle classi IV e V della Primaria in collaborazione con il comitato Unicef

CAMPOBASSO. Si è svolta nel pomeriggio a Palazzo San Giorgio, la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine riferito all’anno scolastico in corso 2019/2020. Il progetto dal quale nasce l’iniziativa del Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine prevede la partecipazione propositiva dei bambini al miglioramento del contesto territoriale in cui vivono ed è coordinato dal Comune di Campobasso, in collaborazione con il Comitato Unicef Campobasso, nella convinzione che assumere i bambini come parametri delle necessità di tutti sia fondamentale per migliorare la città in cui viviamo.

Ad accogliere i 42 piccoli consiglieri comunali, eletti a rappresentare tutte le classi IV e V degli istituti di scuola primaria presenti in città, c’erano, per conto dell’amministrazione comunale il presidente del Consiglio Comunale, Antonio Guglielmi, il segretario del Comune, Vincenzo Benassai, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, alcuni rappresentanti della Giunta come gli assessori Luca Praitano e Paola Felice. Ad assistere anche diversi rappresentanti del Consiglio Comunale come la consigliera D’Alessandro, la consigliera Fasolino, i consiglieri Annuario ed Esposito, la consigliera Petrecca, il consigliere Bartolomeo, il consigliere Trivisonno ed altri.

Dopo l’appello e l’inno nazionale, i lavori del Consiglio dei bambini e delle bambine hanno preso il via con il saluto del sindaco Roberto Gravina che ha illustrato ai giovani consiglieri le prerogative e il funzionamento dell’aula consiliare. «Da voi bambini, noi consiglieri e politici abbiamo molto da apprendere nel modo di relazionarci l’uno con l’altro – ha detto Gravina parlando ad inizio seduta – e, oltre al valore simbolico che il vostro Consiglio giustamente rappresenta, siamo certi che dai vostri lavori e dal vostro progetto giungeranno, per noi amministratori, spunti importanti da valutare con attenzione per rendere la nostra città una città sempre più improntata ad una visione inclusiva della società».

Ad illustrare nello specifico il progetto che sta dietro al Consiglio Comunale dei bambini di quest’anno, hanno pensato il presidente regionale e il presidente provinciale dell’Unicef, ovvero Elvira Battista e Sara De Castro. «Questi bambini che siedono nel Consiglio Comunale sono consapevoli di avere la grande responsabilità di portare a conoscenza dell’amministrazione le idee di tutti i loro compagni di classe e di tutti i loro coetanei – ha detto Elvira Battista – e sarà altrettanto importante, però, che questi giovani consiglieri raccontino ai loro compagni cosa fanno e come operano in questa assemblea. Per esperienza sono però cosciente che i bambini, il più delle volte, sanno affrontare i loro impegni con maggiore serietà di noi adulti, per cui non ho dubbi che anche in questa occasione sapranno lavorare in modo intenso e produttivo».

«Ringraziamo la nuova amministrazione per aver inteso continuare a portare avanti questo progetto – ha detto a sua volta Sara De Castro – noi dell’Unicef qui nel Comune di Campobasso ci sentiamo a casa perché sono davvero tanti gli anni di seguito che abbiamo la possibilità di dare vita a questo Consiglio dei bambini e delle bambine e riteniamo che molti sono già stati gli spunti forniti in passato agli amministratori su come i bambini vedono la nostra città e su come la vorrebbero».

Il progetto a cui lavoreranno i piccoli consiglieri quest’anno segue, come sempre, delle direttive nazionali e partirà dal personaggio del libro e del cartone animato “Momo e la conquista del tempo”. Momo è stato scelto come personaggio rappresentativo per le sue qualità tra cui quella dell’ascolto e del portare serenità rendendo la città un posto vivibile e gioioso. Vedere in quale punti e in quale zone Campobasso risulta piacevole e dove no, sarà uno dei compiti principali del nuovo Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine.