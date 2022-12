Il consiglio approva i debiti fuori bilancio ma è bagarre in Aula

Toma, assente, riesce a far passare le leggi da una maggioranza disintegrata ma che si ricompatta per le indicazioni “governative” giunte da Roma

Una fragorosa risata generale accoglie la richiesta del consigliere Di Baggio di rivotare sull’approvazione di una proposta di legge perché «eravamo distratti». A cui segue la replica, seccata, del presidente del consiglio Salvatore Micone: «Ma state scherzando?»

Siparietto che assurge ad emblema della seduta del consiglio regionale andato in scena questa mattina, mercoledì 21 dicembre, in cui è successo tutto e il contrario di tutto.

Ad apertura dei lavori alle 9.30, erano presenti una manciata di consiglieri regionali: Primiani, Fanelli, Calenda, Di Baggio e Niro. Tanto che il presidente del consiglio Micone è stato costretto a sospendere i lavori, in attesa di capire il da farsi.

La prima commissione convocata “ad horas” è saltata per la quarta volta e per l’esercizio provvisorio se ne riparlerà. Decisiva l’assenza ancora una volta del consigliere Cefaratti. Provvedimento che non può arrivare in Aula senza il parere della commissione. Resta in piedi il rischio di blocco senza l’esercizio provvisorio.

Intanto in Aula arrivano alla spicciolata i consiglieri di maggioranza e il presidente Toma, assente, compie un capolavoro politico. Riesce a far approvare da un centrodestra a pezzi i debiti fuori bilancio. Ad eccezione di uno, sul quale, come detto in apertura, alcuni consiglieri si sono distratti e non è passato. Dopodiché il presidente Micone ha convocato la capigruppo al termine della quale ha chiuso i lavori del Consiglio. All’ordine del giorno erano rimaste solo mozioni. Restano irrisolti una serie di problemi, come quello dei precari della sanità, alcuni reparti – hanno denunciati i sindacati – potrebbero bloccarsi a fine anno, il bilancio e il giudizio catastrofico della Corte dei Conti, l’esercizio provvisorio e il grande punto interrogativo dei volontari del 118.

Resta anche il dato politico: il centrodestra sembra di nuovo compatto, forse anche per indicazioni giunte da Roma dopo l’incontro con gli esponenti di Fratelli d’Italia. Tanto che oggi in Aula sia la consigliera Romagnuolo, sia l’ex presidente Iorio, con voto favorevole la prima, con l’astensione il secondo, sono stati decisivi per l’approvazione dei debiti fuori bilancio. mdi

