Il consiglio approva Esercizio provvisorio e rendiconto, Iorio salva Toma

Dopo 24 ore l’ex presidente cambia idea e vota sì. Cefaratti fuori dal centrodestra, assenti Micone e Romagnuolo

Ancora un consiglio regionale che ha riservato sorprese e soprattutto novità. Intanto il presidente Toma ha compiuto un nuovo capolavoro politico, riuscendo a far approvare tutti i punti all’ordine del giorno. Nonostante una maggioranza sempre traballante, un centrodestra lacerato al suo interno, con maggioranze variabili Toma porta a casa il risultato. L’Aula ha infatti approvato sia l’autorizzazione all’esercizio provvisorio, sia il rendiconto.

Le novità di giornata sono state sostanzialmente due. Assenti alla seduta di oggi, venerdì 30 dicembre, il presidente del consiglio regionale Salvatore Micone e la consigliera Aida Romagnuolo. Il primo fuori regione, la seconda alle prese con il Covid. Dunque la maggioranza partiva da meno 2. E i numeri non sarebbero stati sufficienti, almeno per il rendiconto, viste le dichiarazioni della vigilia. Gianluca Cefaratti, così come dichiarato le scorse settimane, si è posto fuori dal centrodestra, in aperto contrasto con Toma, ed ha mantenuto fede alle sue parole, votando contro sia all’esercizio provvisorio, sia al rendiconto.

L’ex presidente Iorio, dopo appena 24 ore dalle sue dichiarazioni con le quali annunciava il no al rendiconto (L’INTERVISTA DI IERI), fulminato sulla via di Damasco, ha votato favorevolmente al provvedimento. Dunque il consiglio regionale ha approvato i provvedimenti iscritti e questa volta il presidente Toma è stato salvato dall’ex governatore Iorio, colui il quale lo ha osteggiato in tutto la legislatura, almeno fino a ieri. Evidentemente le indicazioni romane di Fratelli d’Italia hanno avuto l’effetto sperato.

L’altra novità di giornata, come detto, è l’uscita, ora ufficiale, di Cefaratti dalla maggioranza che ha votato insieme alle minoranze. Contro il consigliere di Orgoglio Molise si è scagliato, ancora una volta, il capogruppo dei 5 Stelle Andrea Greco: «Sono d’accordo su quanto dichiarato da Cefaratti – ha detto in Aula Greco – ma come atto conseguente, facendo seguire alle parole, i fatti, dovrebbe dimettersi da presidente della IV Commissione e da vicepresidente del consiglio regionale».

Ha fatto rumore anche l’assenza del presidente Micone, anche lui in contrasto da tempo con il governatore. Che farà nell’immediato futuro Micone? Si porrà sulla stessa linea di Cefaratti lasciando la maggioranza?

Se fosse così, utilizzando il gergo calcistico, potremmo dire che dal centrodestra escono Cefaratti e Micone e rientrano Iorio e Romagnuolo. redpol