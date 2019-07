Il Consiglio accoglie due ordini del giorno a firma Tramontano

Il Consigliere comunale di Campobasso Alberto Tramontano esprime soddisfazione per l’approvazione all’unanimità durante la seduta dell’ultimo Consiglio comunale di due Ordini del giorno: il primo impegna il Sindaco e la Giunta ad intervenire con urgenza per ridare decoro, dignità e servizi alla zona popolare di Sant’Antonio Abate, che è divenuta un’area ad elevato rischio sociale; il secondo impegna il Sindaco e la Giunta ad intervenire con urgenza per ripristinare l’area gioco di Villa Musenga.

«Il consiglio comunale, nella sua interezza, ha accolto le due proposte con favore e convinzione – afferma Tramontano – nella consapevolezza che il bene comune supera le differenze ideologiche e politiche.

Campobasso ha bisogno di cura ed interventi – continua il capogruppo della Lega – nella certezza che l’attenzione per il nostro contesto urbano rappresenta una possibilità concreta per generare benessere sociale».