Il consigliere straniero El Khatir: “L’immigrazione è accoglienza, libertà religiosa a rischio”

Il componente dell’assise civica di Campobasso esprime “il proprio dissenso sulle dichiarazioni di alcuni esponenti politici in campagna elettorale”

Il consigliere straniero aggiunto al Comune di Campobasso, Louzi El Khatir, ha inviato una nota su alcune dichiarazioni in campagna elettorale in merito all’immigrazione e ai musulmani. Di seguito il testo:

“In questo periodo di campagna elettorale nazionale, preso atto delle dichiarazioni di alcuni esponenti politici, esprime il proprio dissenso in merito a quanto pubblicamente dichiarato su questioni riguardanti la situazione dell’immigrazione in Italia e dei musulmani.

In particolare, il sottoscritto esprime la propria contrarietà a quanto riferito da alcuni politici nazionali in merito alla presenza delle moschee sul territorio italiano.

La tutela delle scelte religiose di ognuno è messa in serio pericolo da chi vuole evitare la creazione di strutture di culto diverse da quella cristiana, e questo anche in considerazione dell’elevato numero di persone musulmane presenti sul territorio nazionale.

La funzione dei politici non dovrebbe mai avere come conseguenza la creazione di contrasti tra i cittadini, italiani o stranieri che siano.

Anche perché gli italiani sono sempre stati accoglienti nei confronti degli stranieri e quindi il personaggio politico che non la pensi così, non può rappresentare la voce degli italiani, che da anni si dimostrano disponibili ad aiutare chi proviene da realtà più in difficoltà per motivi di guerre, povertà ed altre esigenze.

Addirittura sentir parlare di voler scambiare l’immigrazione dai paesi africani con altra immigrazione addirittura dal Venezuela sostenendo che lì vi siano persone di origine italiana bisognose di accoglienza, è inaccettabile.

La questione dell’immigrazione è ben più complessa di quello che molti pensano, e certo non si può risolvere violando i diritti di soggetti stranieri sul territorio o facendo uno scambio di persone come fossero oggetti.

Non si può scegliere. L’immigrazione è prima di tutto accoglienza”.