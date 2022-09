Il Coni Molise vicino alla Lilt regionale: il presidente D’Angelo a Termoli per “La storia in bici”

Una due giorni consecutiva vissuta accanto all’universo delle due ruote. È quella che ha vissuto il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo che ieri è stato presente all’iniziativa ‘Pedala Autentico’ della Ciclistica San Timoteo ed oggi ha volutoportare il suo messaggio di vicinanza al drappello della ‘Storia in bici’, la rassegna cicloamatoriale (giunta alla sua sesta edizione) di sensibilizzazione sociale che ha visto Termoli tra le dieci tappe di un’edizione, quella 2022, dedicata al centenario della Lilt (la lega italiana per la lotta ai tumori).

Complessivamente mille chilometri, quattro regioni e cento i comuni interessati all’evento patrocinato dalla stessa Federciclismo. L’iniziativa partita dalle Catacombe di San Callisto a Roma avrà quale traguardo finale Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce.

Il presidente D’Angelo ha accolto la carovana assieme a Michele Marone, in rappresentanza del Comune di Termoli, e a Carmela Franchella per la Lilt Campobasso. «Lo sport – ha affermato il numero uno del Coni Molise – è sempre portatore di messaggi profondi e di ampia socialità. Anche questa volta, tramite una simile iniziativa, abbiamo voluto porre forte l’accento sulle ricadute, in termine di benessere, derivanti dal praticare una disciplina specifica, nel caso specifico il ciclismo».

Poi, parlando della sinergia con la Lilt, ha aggiunto: «È una collaborazione che va avanti da anni e che si è ulteriormente rafforzata dopo la partnership legata alla Maratona dell’Olio dello scorso anno. In cantiere abbiamo, peraltro, anche altre iniziative che saranno svelate nei prossimi mesi e che si svilupperanno già a partire dal nuovo anno».