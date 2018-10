Il Coni assegna il Collare d’Oro allo Sci Club Capracotta

CAPRACOTTA

Prestigioso riconoscimento per lo Sci club Capracotta, è stato infatti assegnato dal Coni il “Collare d’Oro” al merito sportivo. È la massima onorificenza sportiva concessa ad atleti, dirigenti sportivi e società sportive. Per ottenerla le società sportive devono avere un’anzianità di costituzione di almeno cento anni, con atleti che abbiamo conseguito titoli in campo internazionale e nazionale; ad esse deve essere stata già conferita la “Stella d’Oro al merito sportivo”.

«È motivo di orgoglio e soddisfazione per tutta la comunità capracottese – ha detto il sindaco Candido Paglione – E’ il giusto riconoscimento al nostro sci club per la lunga e duratura attività sportiva e di promozione, soprattutto dello sci di fondo. Ed è anche un importante attestato di stima per l’impegno dell’intera comunità di Capracotta a favore degli sport invernali. Un impegno manifestato in tanti anni di lavoro, anche con la realizzazione di importanti infrastrutture. L’occasione del conferimento di questa prestigiosissima onorificenza – conclude il sindaco – è utile per ribadire in maniera ancora più convinta la nostra idea di realizzare a Prato Gentile il primo Centro federale per lo Sci di Fondo dell’intero Appennino. Siamo pronti per questa nuova sfida, adesso aspettiamo che anche le altre istituzioni facciano la loro parte».