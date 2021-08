Il concerto di un’orchestra all’alba in uno scenario unico: il tratturo di Ripalimosani. Sabato il grande evento

Il concerto di un’orchestra all’alba in uno scenario unico: sul tratturo, il percorso un tempo solcato dalla transumanza. E’ la proposta musicale e culturale che giunge da Ripalimosani (CB) dove in collaborazione con l’Amministrazione comunale il Centro Studi Musicali “MEC”, custode della passione dei Ripesi per gli strumenti a plettro, ha organizzato una coinvolgente esibizione concertistica.

Saranno i mandolini e le chitarre dell’ l’Orchestra Stabile del Circolo Musicale “P. Mascagni” diretta dal Maestro Antonio Di Lauro ad allietare, al sorgere del sole, un inizio di giornata davvero speciale. In una zona, il tratturo che costeggia la strada per Santo Stefano, che di norma alle prime luci del giorno si popola di gente che camminando gusta il piacere di un posto magico e silenzioso e qui cerca benessere fisico e mentale.

Un tripudio della cultura ripese, dove il mandolino ha fatto ingresso sin dalla metà del 1700, insieme alla realizzazione artigianale di funi, A portarlo furono i commercianti di canapa che provenivano dal Napoletano per rifornire di materia prima i famosi funai di Ripalimosani, i costruttori di funi che hanno reso noto questo paese in tutto il Sud Italia.

Sul tratturo, percorso da greggi e pastori della transumanza, si moltiplicavano scambi e contatti che hanno perpetrato nel tempo usi e costumi, creando economia e sviluppo. Lo stesso luogo che oggi Ripalimosani ha scelto per lanciare un forte messaggio di rinascita e di speranza attraverso un evento davvero singolare, patrocinato dalla Federazione Mandolinistica Italiana e dalla Regione Molise.

L’Orchestra Stabile del Circolo Mascagni eseguirà brani classici della più pura tradizione mandolinistica ed affronterà brani impegnativi del melodramma italiano che saranno interpretati dal tenore Maurizio Ceccarelli.

L’appuntamento è dunque per sabato 28 agosto, a Ripalimosani, in contrada Quercigliole (poco oltre il Blue Note) alle 5.30 del mattino. Per un’esperienza suggestiva e particolare, in grado di trasmettere un’emozione da ricordare e da raccontare.