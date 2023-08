Il concerto di Mariano e Nese avvolge il pubblico nel Duomo di Termoli

Il duo, organo e flauto, si è esibito nel fine settimana regalando una serata di musica ed emozioni. Prossimo appuntamento il 24 settembre

Un bellissimo concerto quello di sabato 26 agosto per Termoli Musica 23, tenutosi per l’occasione nella stupenda cornice del Duomo di Termoli, che ha visto esibirsi l’organista Davide Mariano e il flautista Pino Nese.

Mariano, artista molisano che da anni si esibisce come solista nelle sale da concerto e chiese più prestigiose d’Europa, America e Giappone, è stato premiato in diversi concorsi organistici internazionali; Nese, direttore artistico della stagione musicale, è considerato uno dei flautisti italiani più interessanti del panorama nazionale, e ha eseguito gran parte del repertorio solistico con orchestra, vantando prestigiose collaborazioni con artisti di fama internazionale.

Un grande, meritato successo per questo duo: in apertura del concerto la Sonata in Fa maggiore di Benedetto Marcello, seguita poi dalla Sonata per flauto BWV 1030 di Johann Sebastian Bach, probabilmente la più bella e difficile pagina per flauto del compositore tedesco; in chiusura la Sonata in Sol minore di Carl Philipp Emanuel Bach, il più famoso dei figli del celebre Johann. Tre sonate perfette per l’esecuzione in cattedrale, sfruttando al meglio l’acustica ed esprimendo il massimo talento degli artisti, ampiamente ringraziati ed elogiati dal pubblico presente.

La stagione, aprendo ufficialmente la sessione autunnale che presenterà oltre ai concerti anche masterclass e laboratori didattici, riprenderà domenica 24 settembre con la Rome Small Band, diretta dal maestro Maurizio Schifitto, al S. Antonio di Termoli alle 18.

Abbonamenti e biglietti sono disponibili al botteghino e su ciaotickets.com.