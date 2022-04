Il concerto del Primo Maggio ad Isernia: musica, solidarietà e confronto

Appuntamento alle 19 all’Auditorium Unità d’Italia. Ingresso gratuito

Di Marika Galletta

Domenica 1 Maggio all’Auditorium Unità D’Italia di Isernia, la Cgil Molise e l’Associazione Culturale Eleomai, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Isernia aprono le porte alla grande musica e alle tematiche della Pace e del lavoro dalle 19.00 alle 22.00 con ingresso gratuito.

Un Primo Maggio dedicato alla musica per la Pace e alla musica per il Lavoro. Una serata di alta caratura artistica, con la partecipazione di talenti nazionali ed internazionali. Anche un’opportunità di confronto e sensibilizzazione con un agorà sulla tutela dei diritti inviolabili e sulle tematiche sociali di interesse collettivo come la salute ed il lavoro. Un’opportunità di dialogo fortemente voluta, dai due Direttori Artistici dell’evento, il pianista Simone Sala ed il tenore Paolo Bartolucci.

La Cgil Molise per il tramite del suo segretario Paolo De Socio, consentiranno l’esibizione dell’Orchestra Sinfonica Regionale del Molise, condotta dal Maestro Concertatore e Direttore Roberto Bongiovanni, oltre ad un cast di indubbio valore con il baritono molisano Donato Di Gioia ed il soprano isernino Lorena Grazia Scarselli. Daranno inoltre il loro contributo il tenore di consolidata esperienza internazionale Paolo Bartolucci nella parte operistica ed il pianista Simone Sala, reduce dai recenti successi romani che nei prossimi giorni sarà in cartellone all’Auditorium Parco della Musica di Roma, in qualità di solista. In programma musiche di Chopin, Verdi, Bizet, Strauss, Gounod, Morricone e Saint Saens.

Non mancherà la presenza del balletto, ospiti, il solista ballerino Giovanni Bruscino e i danzatori della Scuola di Danza Amatuzio di Bojano.

Un Primo Maggio come momento di connessione universale, in un momento storico dove non è mai stato così importante esserlo, con la musica si trascende ogni barriera perché è il linguaggio che tutti comprendono.