Il Comune vince un voucher di 15mila euro e regala Internet ai suoi cittadini

Internet è diventato parte integrante della vita moderna: molti dispositivi che prima funzionavano senza, adesso offrono numerose opzioni in più che, grazie al web, ci consentono di ottenere risultati ottimali in modo semplice rapido. Se, da un lato, molti anziani sono stupiti e spesso confusi sull’evoluzione della tecnologia del 21esimo secolo, dall’altro molti giovani ne sanno poco del passato e non immaginano come si svolgesse la vita prima di Internet e dei dispositivi intelligenti. Il Comune di Toro e la sua amministrazione ora ci danno una buona notizia perché come il sindaco scrive in una nota stampa:

«Dopo aver realizzato il primo Free Hotspot, abbiamo continuato ad avere lo sguardo puntato alle buone opportunità che si prospettavano per il nostro comune e aderendo ad un’iniziativa europea, abbiamo vinto un voucher di 15.000 mila euro da destinare alla realizzazione di una Rete Internet che promuova il libero accesso alla Connettività Wi-Fi per i cittadini negli spazi pubblici tra cui piazze, edifici pubblici, impianti sportivi, scuola ed altro. Nell’epoca della digitalizzazione e delle comunicazioni a distanza, abbiamo innovato nel nostro paese la possibilità di connettersi gratuitamente ad una velocità sempre maggiore e fino a 30 Mbps! Grazie all’utilizzo di diversi apparati all’avanguardia abbiamo aumentato l’area in cui è possibile fruire di questa tecnologia attualmente gratuita, sia per l’Ente che per tutta la comunità, a partire dal piazzale della Scuola e della Palestra Comunale, del Campo Sportivo di Contrada Colle Ranello, dell’Ex Campo da Tennis di Contrada Fara, dalla Sala Consiliare e Piazza Nassiriya, Piazza del Piano, Via Pozzillo e il Corso Principale, a finire per il centro storico e i due edifici ivi presenti del Museo e del Centro Informatico. Connettersi oggi è davvero semplice e non costa nulla! Basta cercare la rete WiFi4EU, connettersi e nella pagina iniziale dove compariranno i nomi del Comune WiFi4EU “basta un click”, o come scrive l’Europa “one-click-to-connect”!di Toro e della rete. Non resta che augurarci una buona navigazione, e una buona interconnessione con il Mondo!».