Il Comune vende parti di bosco

PIETRABBONDANTE

Il Comune di Pietrabbondante rende pubblico un avviso d’asta per la vendita di un lotto boschivo assegnato al taglio, ubicato in località “Montone-Monteluponi”, per una massa legnosa stimata di circa 2.981 metri cubi di legna di cerro, faggio e abete, pari a circa 31.728 quintali (stato fresco), in territorio e di proprietà del suddetto Comune. L’Importo a base d’asta è di oltre 96mila euro a rialzo. Sono inoltre a carico dell’acquirente le spese tecniche di progettazione e direzione dei lavori forestali pari a circa 11mila euro. «L’Ente venditore determina qualità e quantità della legna che dovrà essere accettata dagli assegnatari non essendo ammessi reclami per difetti quantitativi o qualitativi – si legge nel documento ufficiale –. Il Comune declina ogni responsabilità per eventuali schegge ed altri corpi estranei, non visibili, esistenti nel legname».