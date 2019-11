Il Comune s’illumina di rosa contro ogni violenza sulle donne

S’illumina di rosa il balcone principale di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Campobasso, nel giorno in cui si celebra la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Segno di sensibilità dell’amministrazione che vuole tenere alta l’attenzione su questa emergenza che non fa distinzioni di classi in tutto il mondo. Le vittime della violenza di genere sono italiane nell’80,2% dei casi, e gli autori sono italiani nel 74% dei casi. L’82% delle volte, poi, chi fa violenza su una donna non deve introdursi con la forza nell’abitazione, ha le chiavi di casa o gli si apre la porta. E’ infatti quasi sempre il compagno o un conoscente.