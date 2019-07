«Il Comune sbaglia, il cittadino paga»

Circa 200mila euro di debiti fuori bilancio per pagare dipendenti ed ex dipendenti comunali che hanno vinto la loro battaglia giudiziaria contro il Municipio. È quanto emerso dal Consiglio comunale di Isernia, riunitosi ieri pomeriggio. Tra gli ordini del giorno, appunto, il riconoscimento del debito. La giustizia, infatti, ha condannato Palazzo San Francesco al riconoscimento di una somma in denaro per l’ex tenente colonnello della Polizia Municipale, Di Schiavi, per il funzionario Venditti e per l’avvocato Colesanti.

Di Schiavi ha chiamato in causa il Municipio per degli atti di mobbing che sarebbero stati perpetrati a suo danno da parte di un ex dirigente. I due legali, invece, si sono visti riconosciuti delle spettanze pregresse e degli introiti ulteriori rispetto al lavoro svolto per l’ente comunale, soprattutto nella difesa dell’ente in alcuni conteziosi. «Mi pare incredibile che per alcuni dirigenti che hanno sbagliato – ha dichiarato in merito Nicola Moscato –, a rimetterci sia l’intera struttura, in particolare questa amministrazione che nulla c’entra con queste vicende. Se ci sono dei responsabili, allora è giusto rivalersi su di loro». Altri consiglieri, sia di maggioranza che di opposizione hanno sottolineato che è necessario che l’amministrazione comunale controlli l’operato dei dirigenti, affinché non accadano più fatti simili. Intanto, da più parti è emersa la necessità di ricorrere contro la decisione dei giudizi sia in appello che in cassazione. Anche perché «a rimetterci sono sempre i cittadini che nel frattempo hanno visto un aumento esponenziale della Tari – Isernia è la terza città italiana per aumento della tassa sui rifiuti – e l’arrivo cumulato di bollette dell’acqua relative all’anno precedente», ha dichiarato più di un qualcuno. Tutto ciò a fronte di una drastica diminuzione dei servizi, a partire da quelli sanitari.

All’ordine del giorno, infatti, anche la discussione sui tagli all’ospedale “F.Veneziale”. Il sindaco, riguardo a questo punto è stato molto chiaro: «Difenderemo con le unghie e con i denti il nostro presidio, siamo pronti a ogni forma di protesta». Da segnalare, infine, anche l’approvazione dell’ordine del giorno riguardante la cittadinanza onoraria a padre Luigi Marro, un’icona di un’Isernia felice che, visto quanto sta accadendo negli ultimi mesi, sembra lontana secoli.