Il comune pensa ai bambini: a Termoli inaugurate le nuove aree giochi

Sono state inaugurate questa mattina le nuove aree giochi dei parchetti che si trovano in Viale d’Italia, Via Germania e Via Fortore. Panchine colorate, nuovi scivoli e giochini per i più piccoli e due zone recintate destinate ai cani. Un lavoro iniziato già tempo fa con il restyling delle aree verdi della città e che prosegue oggi con l’istallazione di attrezzature che consentono lo svago dei bambini.

Sicuramente un nuovo colpo d’occhio per Viale d’Italia e Via Fortore, mentre per quanto riguarda Via Germania si è trattato di opere di manutenzione e abbellimento di strutture già esistenti e di un nuovo scivolo che sicuramente piacerà molto ai bambini. Tornato a nuova vita anche il campo di minigolf che si trova in quella zona.

All’inaugurazione erano presenti il sindaco Francesco Roberti, il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello, l’assessore ai Lavori Pubblici nonchè vicesindaco Vincenzo Ferrazzano, l’assessore al Commercio Giuseppe Mottola e i consiglieri Enrico Miele, Nicola Balice e Pino Nuozzi e il dirigente del settore Lavori Pubblici Gianfranco Bove.

“Abbiamo cercato – ha detto il sindaco Francesco Roberti – di riqualificare questi parchi che da tempo aspettavano opere di manutenzione, in altri non erano mai stati fatti interventi di questo tipo. Pian piano cerchiamo di ridare spazi verdi ai cittadini nonostante le enormi difficoltà che abbiamo avuto in questi due anni. Siamo riusciti in qualche maniera a sanare anche le casse del Comune che vessavano da parecchio tempo in condizioni disastrose. Con tanto lavoro, proseguiamo con una serie di opere e con una serie di finanziamenti ottenuti tramite il Pnnr e che presto ricadranno in termini di opere sulla nostra collettività. Andiamo avanti facendo il nostro dovere”.