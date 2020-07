Il comune non ha soldi, licenziato il dirigente tecnico

Clamoroso a Palazzo San Francesco: licenziato il dirigente tecnico del Comune di Isernia. L’ingegnere Giuseppe Cutone, un eccellente dirigente, si è visto rescindere il contratto a causa della situazione di deficit strutturale dei conti dell’ente. Mai successo a Isernia. La “bomba” l’ha fatta esplodere Giovancarmine Mancini durante l’ultimo consiglio comunale, portando l’aula a conoscenza della relativa delibera che dice: “Come si legge nel decreto sindacale di oggi, n. 17 del 29 luglio, a seguito dell’approvazione del rendiconto di gestione 2019, “questo ente viene a trovarsi nelle situazioni di deficitarietà strutturale ai sensi dell’articolo 242 del Testo unico degli enti locali”. Visto, al riguardo, l’articolo 110 comma 4 del Tuel, che stabilisce come Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie e vista la nota protocollo n. 27128 di oggi, a firma del dirigente del Settore Risorse Antonello Incani, con la quale viene comunicata la risoluzione ex lege del contratto a tempo determinato stipulato in data 4 settembre 2018 con Cutone, il sindaco ha nominato il neo segretario generale, Riccardo Feola, responsabile del Settore Tecnico dell’Ente a far data da oggi stesso”.