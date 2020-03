Il Comune di Toro istituisce il servizio “Farmaci a casa”

TORO. Il Comune di Toro, in collaborazione con la Farmacia del dottor Pietro Tilli, i medici di base, i dottori Michele Tucci e Roberto Salzmann e il Servizio Civile Universale, istituisce il servizio “Farmaci a Casa” recependo il decreto del presidente del Consiglio dei ministri dello scorso 4 marzo per cui è raccomandato a tutte le persone anziane affette da patologie croniche o immunodepresse, di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro con multimorbilità.

Considerato che è obiettivo dell’Amministrazione Comunale permettere alle persone più deboli, in assenza di familiari che possano supportarle, di ricevere i medicinali senza il rischio di contagio al di fuori delle proprie abitazioni (es. sale d’attesa dei medici, code in farmacia ecc.); che il Comune di Toro ha attivato una unità di Servizio Civile Universale il cui progetto prevede anche la consegna di farmaci a casa alle persone più deboli, in assenza di familiari che possano supportarle, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle indicazioni previste dal decreto in questione e assunte dall’Agenzia Agorà, è possibile, pertanto, ricevere i farmaci a domicilio nel modo descritto.