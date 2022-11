Il Comune di Termoli aderisce allaGiornata Internazionale del Diabete

Il Comune di Termoli aderisce alla Giornata Internazionale del Diabete prevista per oggi, lunedì 14 novembre. Per l’occasione si terranno anche in città una serie di eventi organizzati dal Simdo (Società Italiana Metabolismo, Diabete ed Obesità) in collaborazione con l’Archeoclub e il Comune di Termoli.Per tre giorni, dal 12 al 14 novembre, il municipio di Via Sannitica si colorerà di blu durante le ore serali proprio per sottolineare e mantenere alta la sensibilizzazione sulla malattia e le problematiche correlate. Verranno anche svelate le panchine blu realizzate per la lotta al Diabete.