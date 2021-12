Il Comune di Spinete scende in piazza in ricordo delle vittime di femminicidio e per la tutela dei diritti di genere

Spinete ha inaugurato la sua panchina rossa per dire STOP alla violenza e per rendere omaggio alle donne guerriere

di Marika Galletta

La panchina rossa è il simbolo del posto occupato da una donna che non c’è più perché portata via troppo presto ed ingiustamente dalla violenza. E’ inoltre il simbolo di un percorso di sensibilizzazione verso il femminicidio e la violenza maschile commessa sulle donne. Collocata in una piazza, in uno slargo, su di una strada mantiene viva una presenza oltre il tempo.

E’ stata installata oggi, domenica 05 Dicembre alle ore 17.00, in località Fosso Fontanone, la panchina rossa della comunità e dell’istituzione locale guidata dal Sindaco Michele Di IORIO.

Il Comune di Spinete ha aderito all’iniziativa “Panchina rossa” per porre l’accento sul ruolo e sul valore che le donne hanno nella società, sulla necessità di dover educare al rispetto e sulla doverosità morale ed istituzionale di costruire un’identità culturale di parità.

La volontà di tingersi di rosso nel territorio di Spinete c’era già dal primo anno di mandato dell’attuale Amministrazione. Il Covid però ha frenato il motore pulsante della progettazione sociale. Rimandata al 2021 perché volutamente pensata come momento comunitario doverosamente partecipativo e non meramente informativo. L’ente locale non si limita a calendarizzare la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, bensì investe sulla partecipazione attiva per agire la tutela dei diritti e della libertà di scelta in favore delle pari opportunità.

La location non è un caso. E’ la scelta consapevole di uno spiazzo pubblico accessibile a tutti che vuole fungere da leva motivazionale per educare al prendersi cura dell’altro. Non una giornata di rimembranza fine a se stessa, bensì l’inizio di un impegno collettivo di alta morale civica, partendo proprio dall’angolo creato per la lotta contro l’eliminazione della violenza sulle donne.

Un punto di identificazione e di appartenenza del quale ogni cittadino potrà prendersi cura. Nel quale poter accendere il motore della riflessione interiore per ritrovare la serenità che spesso viene meno, riscoprendo la propria resilienza. Attraverso il quale rispolverare quei valori spesso latenti a causa della paura e dell’omertà, come il valore del tendere una mano anche quando la richiesta d’aiuto non ha voce.

Afferma il Vice Sindaco Patrizia Albanese che ne ha curato l’iniziativa : ”Oggi giorno e già da qualche tempo, tutti noi usiamo la mascherina perché costretti a proteggerci dal virus. Ci sono donne, tante, troppe, costrette da sempre a portare una maschera per proteggersi da un amore tossico e malato. Eppure, quella maschera non basta a proteggerle, anzi le condanna ad una morte silente. Non bendiamoci gli occhi, non tappiamoci le orecchie: aiutiamo a farsi aiutare.”

E conclude “Da soli, non saremmo riusciti a portare avanti questa iniziativa, perché la vera forza di un cuore sociale è il lavoro di rete e la solidarietà attiva. Ringraziamo la nostra assistente sociale Rita Nocera per averci motivato e sostenuto in tutte le fasi del progetto. Nonché le signore dell’Associazione Arte e Ricamo “SAR” per averci supportato e sopportato. Pasqualino, senza il quale non ce l’avremmo fatta, nonché la disponibilità squisita di Moreno ed infine, ma non per importanza, il nostro Pietro.”

Un’altra panchina rossa per non dimenticare e rimembrare di quelle donne che ogni giorno non ce la fanno. Un’altra panchina rossa per abbracciare di solidarietà e baciare di speranza tutte quelle donne che trovano la forza di reagire e il coraggio di uscire dal tunnel della violenza.