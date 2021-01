Il Comune di Pietracatella distribuirà a tutta la popolazione mascherine FFP2

Il Comune di Pietracatella, in collaborazione con EnergyTime, nei giorni di sabato 9 e domenica 10 gennaio distribuirà a tutta la popolazione mascherine FFP2. Il tutto sarà gratuito e avverrà attraverso la distribuzione a domicilio di un set di mascherine per ogni nucleo familiare.

“Non dobbiamo abbassare la guardia – dichiara il Sindaco, Antonio Tomassone – e agire nell’ottica della prevenzione è l’unica arma a nostra disposizione per arginare la diffusione del virus. Investire sulla sicurezza della popolazione è una priorità – continua il primo cittadino – anche alla luce dei numeri, purtroppo sconfortanti, di questi giorni relativi all’avanzare del contagio nella nostra area del Fortore. Avvertiamo una grande responsabilità e dunque qualsiasi azione in grado di potenziare il livello di sicurezza rappresenta per noi amministratori un atto dovuto e necessario”.