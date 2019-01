Il Comune di Montenero di Bisaccia pronto ad affrontare l’emergenza neve

MONTENERO DI BISACCIA

A seguito dell’avviso di allerta meteo e del bollettino di vigilanza diramato dalla Protezione Civile regionale, nei quali è previsto un brusco calo delle temperature con possibili precipitazioni nevose fino a bassa quota, il sindaco di Montenero di Bisaccia Nicola Travaglini in una nota comunica che nella giornata di oggi, mercoledì 2 gennaio, ha tenuto una riunione preliminare con il Responsabile del Settore Tenico-Manutentivo del Comune, al fine di valutare tutte le azioni necessarie per gestire eventuali emergenze nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Le associazioni di Protezione Civile e le ditte resesi disponibili al servizio di spazzamento neve sono già state allertate e sono già pronte ad intervenire. Mentre nella mattinata di domani, giovedì 03 gennaio, è prevista una nuova riunione operativa a cui parteciperanno, oltre alle predette ditte e alle associazioni di Protezione Civile, i Carabinieri, la Polizia Locale di Montenero e una rappresentanza dell’Ufficio Tecnico comunale. Il C.O.C. sarà attivato immediatamente, all’occorrenza. Secondo quanto indicato nel Piano Neve Comunale, sarà data priorità allo sgombero della neve e allo spargimento del sale sulle principali arterie viarie del paese e nei punti più pericolosi con particolare attenzione alle aree che ospitano strutture istituzionali, farmacie, ambulatori medici, Casa della Salute (poliambulatorio), Casa di accoglienza Villa Santa Maria, edifici scolastici, Caserma dei Carabinieri ed edifici di culto. Si ricorda che, compatibilmente con l’entità e la durata delle precipitazioni nevose, oltre che con la rilevanza della fase emergenziale che eventualmente si presenterà nelle prossime ore, sono previsti anche gli interventi per liberare dalla neve le strade secondarie e quelle del centro storico.

Inoltre, sempre nella nota il sindaco raccomanda che in caso di neve, i proprietari, gli amministratori, gli affittuari di case, negozi o uffici, hanno l’obbligo, al fine di tutelare l’incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede e i passaggi pedonali fronteggianti gli edifici, oltre che di spargere un adeguato quantitativo di sale sulle aree interessate se si prevedono condizioni di gelo, e aprire varchi in corrispondenza di attraversamenti pedonali ed accessi carrabili e pedonali su tutto il fronte dello stabile. Devono inoltre provvedere a rimuovere tempestivamente i ghiacci che si formano sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio che sporgono su suolo pubblico che, per scivolamento oltre il filo delle gronde o dei balconi, terrazzi o altre sporgenze, possono ledere l’incolumità delle persone e causare danni a cose.

Inoltre, il sindaco ricorda ai cittadini che è obbligatorio rispettare le seguenti disposizioni:

di limitare l’uso dell’auto privata ai soli casi strettamente necessari e di percorrere i marciapiedi con la massima attenzione (la necessità di depositare la neve rimossa dalla sede stradale su parte del marciapiede ne riduce la normale percorribilità, per cui occorre la massima cautela);

di utilizzare le autorimesse coperte così da lasciare libera la sede stradale; da parte dei conducenti di veicoli, è fatto obbligo di prestare una guida prudente con costante controllo dello stato della pavimentazione anche a tutela dei pedoni che a causa della presenza di neve o gelo siano costretti a transitare sulla carreggiata stradale;

di non parcheggiare gli autoveicoli sotto gli alberi; per i proprietari di piante i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, èdi togliere la neve che si è depositata;

di ammassare la neve rimossa ai margini dei marciapiedi, lasciando libero il passaggio pedonale, con divieto di accumularla a ridosso di siepi o di cassonetti di raccolta dei rifiuti e con divieto di spargerla su suolo pubblico;

di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo strada per permettere di liberare le carreggiate l fine di consentire la rimozione della neve dalle corsie stradali e accumularla lungo i bordi delle strade.

Per tutti vale ovviamente la regola aurea del buonsenso – precisa ancora il sindaco – che dovrebbe ispirare ogni azione, specie quelle da attuare in situazioni di emergenza. Inoltre, si ricorda che è in vigore l’obbligo di circolazione con pneumatici da neve o catene a bordo per tutti gli autoveicoli in transito sulle strade comunali, in presenza di neve o ghiaccio nel periodo 15 novembre – 15 aprile.

La raccolta differenziata porta a porta sarà gestita sulla base delle effettive condizioni meteo: per questa ragione le eventuali sospensioni del servizio saranno comunicate solo in caso di effettiva impossibilità al ritiro.

Infine, dal Comune segnalano che i cittadini per restare informati su ogni ulteriore notizia possono seguire le indicazioni che saranno divulgate di volta in volta sul nostro sito istituzionale (www.comune.montenerodibisaccia.cb.it), oppure sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/ComunediMontenerodiBisaccia) e sul canale Whatsapp (per chi non fosse ancora iscritto, può farlo inviando un messaggio su Whatsapp al numero 349.11.50.347 scrivendo la frase ATTIVA IL SERVIZIO).

Mentre per segnalare eventuali emergenze è possibile chiamare, oltre alle Forze dell’Ordine, i seguenti numeri comunali: Ufficio Tecnico, 0875.95.92.46; Polizia Municipale, 0875.96.87.90.