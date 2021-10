Il comune di Montenero aderisce alla campagna di sensibilizzazione della disfam, l’associazione dislessia e famiglia

Il Comune di Montenero di Bisaccia ha aderito all’iniziativa proposta dalla delegata Disfam per l’Italia (l’Associazione Dislessia e Famiglia), che prevede l’illuminazione con il colore turchese di un edificio, una statua o una piazza, per sensibilizzare l’opinione pubblica alle tematiche legate ai Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Il colore turchese è stato scelto dall’Associazione perché risulta sedativo delle emozioni e ha la capacità di calmare i sentimenti e i pensieri più profondi. Pace, tranquillità, creatività, equilibrio e stabilità emotiva, quindi, utili ai ragazzi che risentono di questi disturbi. L’iniziativa prevista per l’8 ottobre – che coincide comunque con la Settimana Nazionale della Dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA), in corso dal 4 al 10 ottobre 2021 – è stata anticipata a Montenero già alla serata di ieri, a causa delle previsioni meteo avverse delle prossime ore e dei prossimi giorni: per l’occasione l’Amministrazione comunale ha scelto di illuminare la fontana presente al centro della villa comunale.