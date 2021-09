Il Comune di Larino in mostra al Salone del Camper di Parma (FOTO E VIDEO)

La città di Larino in mostra al Salone del Camper di Parma, la più importante fiera dedicata al caravanning e al turismo en plein air in Italia. Una delegazione del centro frentano, guidata dal sindaco Pino Puchetti e dall’assessore Maria Giovanna Civitella è presente in questi giorni nel centro Ducale per promuovere le bellezze della città in vista dell’organizzazione della 59esima edizione dell’Europa Rally che porterà a Larino il prossimo 2 Giugno centinaia di appassionati di turismo in libertà, di appassionati di caravan e camper.“Come amministrazione – ha ricordato Pino Puchetti – abbiamo annunciato nei mesi scorsi l’importante iniziativa che vedrà protagonista la nostra città, e per suo tramite il nostro Molise. Grazie al presidente del Camper Club Universo Pasquale Basilisco, la nostra città diventerà l’ombelico del mondo per una settimana di quanti scelgono di muoversi per vacanza e turismo a bordo di camper e di caravan. “Partecipare a questa Fiera che rappresenta l’appuntamento imperdibile per gli appassionati delle vacanze outdoor e del camper live-style, è per noi motivo di vanto che ci permette di veicolare le bellezze della nostra terra ad un pubblico di persone che ogni anni raggiunge cifre notevoli – ha affermato il sindaco Pino Puchetti – Il Salone del Camper si compone di 4 aree tematiche: Caravan e Camper, con una ricca esposizione di veicoli ricreazionali, con tutti i più importanti brand del settore; Accessori, dedicata ad accessori per il campeggio; Shopping, in cui trovare prodotti per i piccoli spazi, adatti a ogni esigenza; Percorsi e mete dove conoscere luoghi e destinazioni ideali per il turismo in libertà, con una ricca proposta di guide e prodotti editoriali in grado di indirizzare e consigliare esperti e neofiti di questo life-style.“Il nostro spazio – aggiunge l’assessore alle attività produttive Maria Giovanna Civitella – è ubicato proprio in questo settore. Nello stand, i visitatori potranno conoscere le bellezze della nostra Larino attraverso la visione di un video appositamente realizzato per l’occasione oltre a degustare alcuni dei nostri prodotti tipici come l’olio ed il vino. Il tutto, si diceva, in vista dell’Europa Rally di Giugno che catapultare la nostra Larino tra le mete più belle da visitare della nostra Italia”.

Il Comune di Larino in mostra al Salone del Camper di Parma (FOTO E VIDEO) Indietro 1 di 7 Avanti