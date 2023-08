Il Comune di Larino a portata di un click

Da martedì 1^ agosto, parte la rivoluzione digitale del Comune di Larino; è online lo sportello telematico polifunzionale raggiungibile dal sito web del Comune di Larino all’indirizzo www.comune.larino@cb.it oppure attraverso il seguente link diretto https://sportelloamico.comune.larino.cb.it/ .

E’ attivo il portale che il cittadino potrà utilizzare per inviare istanze in qualsiasi momento della giornata dal proprio pc o smartphone. Si tratta di uno strumento online molto importante che riduce le distanze tra la pubblica amministrazione e i cittadini, consentendo agli utenti di presentare istanze in modo digitale, eliminando il materiale cartaceo, riducendo i tempi, i costi e snellendo le operazioni negli uffici. Lo Sportello Telematico Polifunzionale dell’Ambito Territoriale Sociale di Larino, è attivo h24 e racchiude le istanze dei seguenti servizi: ADE, SSES, SERVIZI ed INTERVENTI FNA, TIS e SAD. Ciascun utente potrà accedere con le proprie credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure CNS-CIE (Carta Nazionale dei Servizi/ Carta d’Identità Elettronica) firmando poi i documenti digitalmente, ove necessario.

In caso di difficoltà e/o criticità, sarà possibile rivolgersi agli operatori del Segretariato Sociale raggiungibili telefonicamente e gratuitamente chiamando il numero verde 800973452, attivo nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:30 e mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 per richiedere assistenza o fissare un appuntamento presso gli uffici preposti. Tale servizio ha il fine di gestire eventuali pratiche in maniera veloce e assistita e accompagnare il cittadino in questo nuovo percorso di digitalizzazione.