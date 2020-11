Il comune di Isernia aderisce alla manifestazione dei commercianti molisani

L’amministrazione comunale di Isernia aderisce alla manifestazione denominata “Off Day”, organizzata per oggi pomeriggio dal Comitato spontaneo dei commercianti che intendono richiamare l’attenzione sulla grave crisi che sta attraversando il loro settore a causa della pandemia.«Esprimiamo sincera solidarietà ai commercianti e agli artigiani isernini – hanno dichiarato il sindaco Giacomo d’Apollonio e l’assessore alle attività produttive Linda Dall’Olio –. Per aderire alla loro iniziativa, saranno spente le luci della sede comunale di Palazzo San Francesco. Un gesto semplice che vuol simboleggiare la vicinanza e il sostegno del Comune nei confronti di coloro che, operando nel commercio, stanno subendo pesantemente le conseguenze dell’emergenza sanitaria che dura ormai da mesi. Siamo consapevoli – hanno aggiunto d’Apollonio e Dall’Olio – che molte attività rischiano la chiusura per il drastico calo delle vendite. Pertanto, intendiamo ascoltare con attenzione la voce degli esercenti e, a tal riguardo, ci sarà a giorni un incontro con i loro rappresentanti, per individuare le possibili forme di contrasto alla crisi».