Il Comune di Colle D’Anchise insieme a Dante Alighieri per sensibilizzare alla cultura della non violenza di genere

Una panchina rossa per Beatrice e per tutte le donne sabato 27 novembre alle 16:30 a Colle D’Anchise

di Marika Galletta

L’Amministrazione Comunale di Colle D’Anchise, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, indossa le sue scarpette rosse insieme alla performance dell’attore Matteo Fratarcangeli.

La comunità matesina si tinge di rosso attraverso il fare cultura ed il saper fare prevenzione contro qualsivoglia forma di violenza di genere insieme al progetto “Da Dante ai giorni nostri una riflessione sull’esistenza”. Un recital itinerante per raccontare Dante Alighieri e le sue illustrazioni su come superare la violenza ed elevare il rispetto verso il genere femminile.

L’iniziativa dell’ente locale scaturisce dalla convinzione di vivere un #Dantedì come un punto di partenza di un’arena mobile per consapevolizzare ed aprire al dialogo e al confronto le nuove generazioni sulla condizione della donna in epoca moderna, creando un parallelismo temporaneo sulla cultura della donna nell’epoca dantesca. Il performer Fratarcangeli ripercorre sì il viaggio del Sommo Poeta, ma nella nostra epoca, creando un ponte tra Medioevo e Ventunesimo secolo, rendendo la Divina Commedia ancora più attuale e soprattutto coinvolgendo attivamente il pubblico che non funge da mero spettatore ma ne diventa il protagonista indiscusso.

L’Amministrazione comunale invita a partecipare all’iniziativa “Lezioni di rispetto” calendarizzata per sabato 27 Novembre dalle ore 16.30 nell’atrio della scuola “G. Rivera”. Un pomeriggio di aggregazione culturale, nonché una possibilità di vivere le emozioni con l’artista Fratarcangeli incentrate sull’importanza per Dante della figura femminile come simbolo divino, di purificazione e di luce. L’idea è quella di offrire spunti di riflessione in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Complici e protagonisti gli alunni del pre e post scuola “Studio e Creo” che con la guida delle operatrici hanno già letto in precedenza la storia di Rita Levi Montalcini, tratta dal libro “Storie della buonanotte per bambini ribelli”. Donna esempio, simbolo di forza, monito di saggezza e resilienza che lascerà il suo segno indelebile sulla vernice rossa della panchina realizzata dagli alunni, installata nella piazza del paese a termine della manifestazione.

L’Amministrazione comunale è certa che il “fare cultura” è sia lo strumento per combattere la violenza, intesa come rifugio degli incapaci e sia la leva motivazionale capace di innescare nelle donne la forza e il coraggio di ribellarsi e di essere chi e cosa si vuole. Rendere protagonisti i bambini, non per parlar loro di violenza, bensì per sensibilizzarli al rispetto altrui senza alcuna distinzione di genere e consapevolizzarli all’importanza del saper vestire i panni dell’altro. E non solo, l’ente locale muove dalla consapevolezza del dovere morale ed istituzionale di dover promuovere politiche atte a prevenire e solo in via residuale ad eliminare le violenze di genere. “Crediamo fermamente che il primo passo per attuare tutto ciò nasca intervenendo nell’ambito educativo, formativo e sociale, sensibilizzando e promuovendo la convivenza tra i sessi, nel totale rispetto di principi morali come la libertà e la dignità. Crediamo che la violenza vada combattuta con la cultura, partendo dalla scuola.”