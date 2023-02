Il Comune di Campomarino si mette in mostra alla Bit di Milano (LE FOTO)

Per promuovere il territorio sono stati creati diversi gadget come shopper, zaini e materiale promozionale oltre ad una guida turistica in inglese

Il Comune di Campomarino è presente anche quest’anno, dopo il notevole interesse suscitato l’anno scorso, alla Bit di Milano, la Borsa Internazionale del Turismo.

La partecipazione alla manifestazione promossa da Fieramilano conferma il notevole interesse e l’attenzione che il Comune di Campomarino e l’Assessorato al Turismo rivolgono ad una tematica che in questi anni ha portato la cittadinanza adriatica a raggiungere risultati importanti.

Presenti in veste istituzionale l’assessore al Turismo Michele D’Egidio e il vice sindaco Antonio Saburro che porteranno a Milano le principali novità pensate al fine di promuovere e lanciare il movimento turistico.

In particolare, per promuovere il territorio sono stati creati diversi gadget come shopper, zaini e materiale promozionale. Inoltre, la sinergia tra Assessorato al Turismo e Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali ha portato alla realizzazione di una nuova edizione della brochure/guida turistica che è stata tradotta anche in inglese, considerato l’elevato numero di turisti che continuano a giungere periodicamente soprattutto dagli Stati Uniti per visitare il sito storico di Ramitelli.

La BIT costituisce anche l’occasione per lanciare il nuovo sito internet “Vivi Campomarino” (www.vivicampomarino.it), portale web ufficiale dell’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali nato per valorizzare il turismo locale e per offrire un servizio in grado di interagire con il turista. Il sito, inoltre, è collegato all’App Vivi Campomarino che per la nuova stagione turistica ha implementato i servizi disponibili, con particolare riferimento al servizio “Vivi Guest”, che offre una scontistica per chi alloggia nelle strutture del posto, e al servizio di bike sharing/percorsi enogastronomici.

Una serie di iniziative, quindi, che hanno il fine di lanciare Campomarino nella scena turistica nazionale e internazionale, grazie alla grande visibilità che riesce a garantire un’evento come la BIT di Milano.