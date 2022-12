Il Comune di Campomarino premia le sue eccellenze sportive

Si è svolta a Palazzo Norante la premiazione degli atleti e delle associazioni sportive campomarinesi che hanno ottenuto risultati di livello nazionale e internazionale, portando in alto il nome di Campomarino e del Molise.



Presenti alla premiazione il sindaco Piero Donato Silvestri, l’assessore allo Sport e Turismo Michele D’Egidio e il Presidente del Consiglio Carmen Carriero.



Protagonisti della serata Nicolas Ficocelli (ASD Peter Pan), campione del Mondo di “Street Dance Show” a Varsavia il 3 settembre 2022; Di Labbio Piercostanzo (Tifernus Dragon Campomarino), che ha partecipato all’8° World Junior Wushu Campionship tenutosi in Indonesia dal 2 al 10 dicembre 2022; Ilaria Chisena (Krmarin Hockey), per aver preso parte ai mondiali di Hockey Inline 2022 in Argentina come componente della squadra Juniores femminile.



L’amministrazione comunale ha ritenuto importante premiare i ragazzi al fine di dimostrare la vicinanza alle associazioni sportive e di ribadire l’attenzione riservata nei confronti delle discipline e delle attività sportive locali, in particolar modo in un momento e in un contesto nel quale l’attività sportiva può fungere da volano per la crescita non solo sportiva, ma anche sociale dell’intera comunità.