Il Comune di Campobasso sarà presente ai funerali di Fred Bongusto

Domani, lunedì 11 novembre, in occasione dei funerali di Fred Bongusto che saranno celebrati a Roma alle ore 15.00, nella Basilica di Santa Maria in Montesanto (Chiesa degli artisti), in piazza del Popolo, l’amministrazione comunale di Campobasso sarà presente alle esequie con il gonfalone della città, con il sindaco Roberto Gravina e con l’assessore alla cultura Paola Felice.