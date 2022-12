Il Comune di Campobasso premiato a Roma con Smartphone d’Oro 2022 per il Turismo

Va al Comune di Campobasso lo Smartphone d’Oro 2022 per il Turismo, consegnato all’Amministrazione comunale del capoluogo di regione nel corso della cerimonia di premiazione ufficiale svoltasi a Roma.

Lo Smartphone d’Oro è rivolto alle migliori esperienze di comunicazione e informazione pubblica digitale, ed è ideato e organizzato dall’associazione PA Social. Ben 65 i candidati in gara in questa edizione 2022.

Era presente a ritirare il premio per il Comune di Campobasso, il consigliere comunale Antonio Vinciguerra che ha ricevuto l’ambito riconoscimento dalle mani del Professore Mario Morcellini.

Grande soddisfazione per il premio ottenuto al primo tentativo di partecipazione, l’ha espressa l’assessore alla Cultura del Comune di Campobasso, Paola Felice.

“Un riconoscimento che premia il nostro impegno per la promozione turistica della nostra amata città. – ha sottolineato l’assessore – Non si tratta per noi di un punto di arrivo, ma piuttosto di un punto di partenza che però ci indica che abbiamo intrapreso la strada giusta.

Dopo i visori a 360 gradi di cui abbiamo dotato il nostro Museo dei Misteri, – ha aggiunto Felice- la prima guida turistica, l’apertura dell’infopoint e l’installazione di pannelli turistici, ci avviamo a lanciare il sito VisitCampobasso e lo faremo proprio attraverso il video che si è aggiudicato il prestigioso Premio Turismo 2022 da parte della associazione Pa Social: la prima associazione italiana per la comunicazione e informazione digitale.”